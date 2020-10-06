Закрити країну на жорсткий карантин зараз неможливо, – мер Житомира Сухомлин

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин вважає, що Україна не буде вдруге закриватися на жорсткий карантин.

В інтерв'ю OBOZREVATEL мер зазначив, що ситуація із захворюваністю погіршується. Однак, як вважає він, міста "більш-менш готові" до цього.

"До речі, я розумію, чому такі звинувачення [місцевої влади], тому що зараз в Україні проходило кілька святкувань Днів міст, і дійсно було велике скупчення людей і це також небезпека. Це дійсно відповідальність місцевої влади в тому числі.

Але святкування Дня міста в Житомирі ми скасували і не було. У нас на цей рік гроші зняли та поставили саме в фонд боротьби з коронавірусом", – підкреслив Сухомлин.

Він додав, що самі міста не зможуть подолати проблему із зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

"Тут повинна бути все ж і відповідальність держави, це перше. Неможливо зараз закрити країну на жорсткий карантин. Потрібно збільшити фінансування з боку держави, потрібно збільшити зарплату лікарям, які працюють із коронавірусом, треба робити масове тестування людей. Все одно зараз цього не робиться. І треба забезпечити безпеку в школах, садках. Якщо на це б кошти виділила держава, ми б тільки сказали спасибі", – сказав чиновник.

Повне інтерв'ю мера Житомира Сергія Сухомлина читайте на OBOZREVATEL за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Сергій Сухомлин розповів, у скільки обійшлася підготовка Житомира до пандемії та скільки грошей на це виділила центральна влада.