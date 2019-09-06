Закрита зустріч Зеленського і "слуг народу": стали відомі подробиці

На закритій зустрічі партії "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком обговорювалися питання внутрішньої комунікації.

Подробиці засідання, яке відбулося увечері 5 вересня, в ефірі ObozTV розповіла представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України, народний депутат Ірина Верещук.

"Ми обговорювали питання внутрішньої комунікації – як міжпартійної, так і міжфракційної. Комунікаціі з президентом. Окремо обговорювали комунікацію з Кабінетом міністрів. Прем'єр-міністр запропонував форми комунікації через уповноваженого, тобто через мене в тому числі. Ми обговорили, яким чином відбуватимуться зустрічі в комітетах, як визначатимуться відповідальні особи", – поділилася Верещук.

Крім того, за її словами, мова йшла про пріоритетні законопроекти, які будуть розглядатися у Верховній Раді.

"Це була, скоріше, "внутрішня нарада". Але із запрошенням головних посадових осіб держави заради налагодження ефективної комунікації між гілками влади", – резюмувала нардеп.

Верещук наголосила, що деякі питання просто необхідно обговорювати в закритому форматі.

"Зустріч була не більше і не менше закрита, ніж усі попередні рази. Якщо ми говоримо про те, що телефони здаються на вході, то це робилося з першого разу. Це не якесь нововведення і не є чимось ексклюзивним... Тим не менше, ми і правда вважаємо, що нам потрібна внутрішня комунікація і деякі питання, які обговорюються, теж мають сенс бути закритими", – зазначила вона.

Депутат пояснила, що Україна зараз перебуває в умовах гібридної війни та інформаційних атак, тому такі обмеження цілком виправдані.

"Ми розуміємо, що кожне слово народного депутата або іншої посадової особи може бути використано проти інтересів України і національної безпеки", – уточнила Верещук.

Володимир Зеленський на першому засіданні другої сесії Верховної Ради IX скликання president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, що до деяких народних депутатів від фракції "Слуга народу" вже ходять люди, які намагаються "вирішити" свої питання.

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