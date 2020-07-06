Законы пишут те, кто ксерил бумажки и разносил кофе

Геннадій Корбан Політика 16:57, 6.07.2020

Сперва они заявили о создании стеклянного Офиса президента. Прозрачного и чистого, как слеза младенца.

Затем они сказали, что классические медиа им не нужны. Что мы живём в эпоху неклассических медиа.

Пытались дозвониться владельцу Телеграмма, чтобы договориться по анонимным тг каналам. Но были посланы.

Потом они сами же запускали фейки журналистам и пытались их высмеять.

Вспомните, как они создавали русскоязычное ТВ для борьбы с роспропагандой на Донбассе и в Крыму.

Опять же, пытались прикармливать журналистов шаурмой, но фуршет явно не удался.

По итогу бурной имитации они написали закон о медиа, который по своей сути получился законом по борьбе с медиа и со свободой слова.

Попробовали отрегулировать информпространство через "темники", но поняли, что это уже не работает.

Больше всего меня шокировало другое: авторами закона стали люди и секретари, которые работали у меня в УКРОПЕ на второстепенных ролях, и я их этому точно не учил. По хорошему им бы не законы писать, а продолжать ксерить бумажки и разносить кофе.

Уверен, проект провалят, а "потураевщина" в нашей стране может стать клеймом до конца жизни.

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