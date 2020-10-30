Законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, – глава КСУ

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного суду має ознаки конституційного перевороту в Україні.

Про це заявив на брифінгу глава КСУ Олександр Тупицький (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я відповідально заявляю: законопроєкт №4288 президента Зеленського, який написали за ніч, має ознаки конституційного перевороту в Україні. Ініціатива президентська, давайте указом президента рішення КСУ скасуємо, навіщо ув'язувати в цю неконституційну процедуру парламент. Колективну відповідальність ніхто нести не повинен", – сказав Тупицький.

За його словами, НАЗК роздуло ситуацію про те, що нібито зупинилася їхня робота, вони не можуть проводити перевірки і держслужбовці не будуть призначатися.

"Абсолютно ні. У цій справі дуже великий блок боротьби з корупцією, проблемні питання, які поставили народні обранці, виділені в окреме провадження. Суд щодо нього рішення ще не ухвалював. Якби суд був заангажований, упереджений, що заважало цими ж голосами проголосувати і задовольнити все подання? Давайте тверезо дивитися на ці питання", – підкреслив глава КСУ.

Він зазначив, що КСУ можна реформувати, але в конституційний спосіб.

"Сьогодні влада повинна заповнити три вакансії суддів КСУ, і суд вже буде інший", – запропонував Тупицький.

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