Законопроєкт №3564 від партії "Слуга народу" "Про іноземних агентів" передбачає перевірку на детекторі брехні керівників громадського об’єднання із закордонною підтримкою.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Безрук. Так, у статті №22 документа йдеться про те, що щороку особи, обрані до складу керівного органу громадського об’єднання з іноземною підтримкою, зобов’язані пройти перевірку на поліграфі стосовно можливого вчинення правопорушень у частині зради державних інтересів України.

Перелік обов’язкових для перевірки питань затверджується Радою національної безпеки та оборони України.

zhzh.info

"Зазначена перевірка проводиться співробітниками відповідного структурного підрозділу Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони України або будь-якого іншого державного органу, які мають документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки, володіють навичками роботи з поліграфом і методиками проведення дослідження", – йдеться в документі.

Крім того, згідно з проєктом закону, перевірка на поліграфі повинна здійснюватися з обов’язковою відеофіксацією психофізіологічних реакцій на певні психологічні стимули.

У коментарях до допису журналістки користувачі звинуватили авторів законопроєкту в копіюванні російських законів.

"Це ж чистий цирк. Можна ще за допомогою гадання на кавовій гущі", "Ще ніколи росшпигун так не був близький до провалу", "За росіянською калькою все роблять", – пишуть у мережі.

Зазначимо, у Росії закон про так званих "іноземних агентів" було ухвалено ще 2012 року (він стосувався неурядових громадських організацій), а в листопаді минулого року до нього було внесено правки щодо діяльності ЗМІ, які працюють за кошти іноземних грантів чи інвестицій. Наприклад, росіян, які репостять тексти ЗМІ, визнаних іноземними агентами в Росії, або ж отримують гонорари за свої статті та книги, випущені за кордоном, можуть штрафувати або ж саджати за ґрати.

Десятки скарг на цей закон було подано до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, але рішення щодо них так і не ухвалені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 19 травня, у Верховній Раді проголосували за законопроєкт про медіа в першому читанні.