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2 червня • оновлено в 17:11
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Законопроєкт "слуг народу" про "іноземних агентів" зазнав нищівної критики

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Законопроєкт №3564 від партії "Слуга народу" "Про іноземних агентів" передбачає перевірку на детекторі брехні керівників громадського об’єднання із закордонною підтримкою.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Безрук. Так, у статті №22 документа йдеться про те, що щороку особи, обрані до складу керівного органу громадського об’єднання з іноземною підтримкою, зобов’язані пройти перевірку на поліграфі стосовно можливого вчинення правопорушень у частині зради державних інтересів України.

Перелік обов’язкових для перевірки питань затверджується Радою національної безпеки та оборони України.

"За російською калькою": законопроєкт "слуг народу" про "іноземних агентів" зазнав нищівної критики

zhzh.info

"Зазначена перевірка проводиться співробітниками відповідного структурного підрозділу Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони України або будь-якого іншого державного органу, які мають документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки, володіють навичками роботи з поліграфом і методиками проведення дослідження", – йдеться в документі.

Крім того, згідно з проєктом закону, перевірка на поліграфі повинна здійснюватися з обов’язковою відеофіксацією психофізіологічних реакцій на певні психологічні стимули.

У коментарях до допису журналістки користувачі звинуватили авторів законопроєкту в копіюванні російських законів.

"Це ж чистий цирк. Можна ще за допомогою гадання на кавовій гущі", "Ще ніколи росшпигун так не був близький до провалу", "За росіянською калькою все роблять", – пишуть у мережі.

Зазначимо, у Росії закон про так званих "іноземних агентів" було ухвалено ще 2012 року (він стосувався неурядових громадських організацій), а в листопаді минулого року до нього було внесено правки щодо діяльності ЗМІ, які працюють за кошти іноземних грантів чи інвестицій. Наприклад, росіян, які репостять тексти ЗМІ, визнаних іноземними агентами в Росії, або ж отримують гонорари за свої статті та книги, випущені за кордоном, можуть штрафувати або ж саджати за ґрати.

Десятки скарг на цей закон було подано до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, але рішення щодо них так і не ухвалені.

"За російською калькою": законопроєкт "слуг народу" про "іноземних агентів" зазнав нищівної критики

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 19 травня, у Верховній Раді проголосували за законопроєкт про медіа в першому читанні.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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