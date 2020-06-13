Як референдум може поставити хрест на деокупації Криму та встановити повзучу федералізацію в Україні. Інтерв'ю з Жебрівським

Внесений до парламенту президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про референдум може стати інструментом для проросійських сил у спробах дестабілізації ситуації в Україні та вирішенням питань на користь Російської Федерації.

Найбільша загроза стосується збереження територіальної цілісності. Про вірогідні ризики документа OBOZREVATEL розповів колишній голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Статус ОРЛДО поширить ракову пухлину на всю країну

– Які ви бачите можливі загрози у президентському законопроєкті про референдум?

– Ключовою проблемою може стати виставлення на голосування питання про особливий статус Донбасу. Це важлива проблематика на сьогодні, настрої на сході та на півдні України достатньо погані з цього приводу, над чим активно працюють проросійські сили в середині країни.

Павло Жебрівський Ліга.net

Надання особливого статусу ОРДЛО з правом вето на рішення українського парламенту фактично може розповсюдити оцю ракову пухлину на всю країну.

– Як?

– Якщо питання винесуть та проголосують на референдумі та закріплять особливий статус Донбасу в Конституції, це дасть можливість тим регіонам самостійно обирати суддів, призначати прокурорів, перетворити свою армію "Л/ДНР" на народну міліцію та інше. Але окрім цього, росіяни вимагають надати органам місцевого самоврядування право вето на рішення українця парламенту.

– Будь-якого рішення чи лише тих, що стосуються безпосередньо діяльності цих регіонів?

– Так, саме які стосуються життєдіяльності регіонів, але під це може потрапити що завгодно. Ухвалюють, наприклад, за пенсійною реформою, а це ж стосується і пенсіонерів ОРДЛО. Ухвалюють закон про бюджет і вважають, що стільки-то грошей мають виділити їм, і використовують право вето. У них повноважень буде більше, ніж у президента. У нас якась ордловсько-парламентсько-президентська республіка буде.

Хрест на деокупації Криму

– А щодо Криму? Можуть бути якісь несподівані рішення?

– Звісно, наприклад, на референдум винесуть і ухвалять рішення про те, що в Крим можна подавати воду, і цим фактично поставлять хрест на деокупації півострова.

Подвійне громадянство – шлях до капітуляції та федералізації

– Ще у фракції "Слуга народу" казали, що можуть винести питання про подвійне громадянство.

– На сьогоднішній день я б назвав це шляхом до капітуляції. Ми бачимо формування національного угорського округу в Береговому. Я думаю, що зараз підуть розмови болгар з приводу міста Кілія та Одеської області про те, що там також має бути окремий національний болгарський округ. Румуни можуть такими заявами відзначитися. Але найбільш загрозливі – росіяни.

Павло Жебрівский "РБК"

Коли Резніков (віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. – Ред.) показує російські паспорти представників ОРДЛО в ТКГ, а значить, і неможливість їх перебування там, то референдум фактично легітимізує отримання російського паспорта представниками ОРДЛО. До того ж ми прекрасно знаємо політику РФ щодо захисту російськомовних, а потім громадян Росії.

Україна втратить контроль над прикордонними населеними пунктами, де жителі мають або болгарське, або угорське, або румунське, або російське коріння. І в цій частині це та повзуча федералізація, яку нам хочуть підсунути.