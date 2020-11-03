Законопроєкт про повернення електронного декларування не вирішить кризу, – Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про повернення електронного декларування не вирішить кризу, але дозволить перейти до цього.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на заявив, що це перехідний документ.

"Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайне повернення декларацій. Як свого роду перехідний проект, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проект не вирішує глобальну проблему", – пояснив Арахамія.

Він додав, що законопроєкт президента Володимира Зеленського про відставку суддів Конституційного суду на засіданні профільного комітету не розглядалося. Депутати, за його словами, розглядають його як "вкрай ефективну виховну зброю".

Арахамія підкреслив, що Верховна Рада йде одночасно за кількома сценаріями. "Повертаємо в терміновому порядку електронні декларації. Робимо політичну заяву до КСУ із закликом добровільно скласти повноваження. Це б влаштувало всіх. А також починаємо працювати над процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив", – сказав він.

При цьому, парламент готовий перейти до рішучих заходів, якщо з'являться нові загрози для антикорупційної інфраструктури.

Нагадаємо, що парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про відновлення електронного декларування, поданий главою ВРУ Дмитром Разумковим.

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