Законопроєкт про подвійне громадянство завернули в Раді

У вівторок, 19 травня, Верховна Рада України зняла з порядку денного законопроєкт про подвійне громадянство.

Глава парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт закону № 2590 "Про внесення змін до деяких законів щодо питань громадянства" знімається з порядку денного.

"Була пропозиція, вона пролунала на Погоджувальній раді, після цього на нашому засіданні з головами депутатських фракцій та груп. Це те, щоб сьогодні (19 травня – Ред.) зняти з розгляду питання щодо подвійного громадянства", – сказав спікер.

Верховна Рада

Народні депутати в залі засідань не заперечували і законопроєкт був знятий з розгляду.

Нагадаємо, що Верховна Рада повинна була розглянути президентський законопроєкт №2590 про подвійне громадянство в Україні. У той же час між депутатськими фракціями про ухвалення цього документа зав'язалася суперечка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт про подвійне громадянство фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу.