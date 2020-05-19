Головна Новини
19 травня • оновлено в 12:06
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Законопроєкт про подвійне громадянство завернули в Раді

3.9т
Читати матеріал російською

У вівторок, 19 травня, Верховна Рада України зняла з порядку денного законопроєкт про подвійне громадянство.

Глава парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт закону № 2590 "Про внесення змін до деяких законів щодо питань громадянства" знімається з порядку денного.

"Була пропозиція, вона пролунала на Погоджувальній раді, після цього на нашому засіданні з головами депутатських фракцій та груп. Це те, щоб сьогодні (19 травня – Ред.) зняти з розгляду питання щодо подвійного громадянства", – сказав спікер.

Верховна Рада

Верховна Рада

Народні депутати в залі засідань не заперечували і законопроєкт був знятий з розгляду.

Нагадаємо, що Верховна Рада повинна була розглянути президентський законопроєкт №2590 про подвійне громадянство в Україні. У той же час між депутатськими фракціями про ухвалення цього документа зав'язалася суперечка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт про подвійне громадянство фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Громадянство подвійне громадянство Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 876.

    Вилікувалися: 5632. Померли: 548.

  • У світі захворіли майже 4,9 млн осіб, загинули – понад 320 тисяч.

  • Рекорд за два місяці: в Італії добова кількість загиблих від COVID-19 впала нижче 100.

  • В Ізраїлі винайшли диво-маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її.

  • Море, річка або басейн: лікарка назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги