Законопроект готовий: Парубій розкрив майбутнє церков МП в Україні

У Верховній Раді мають намір на законодавчому рівні упорядкувати процедуру переходу церков Московського патріархату в Православну церкву України.

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, заявивши, що запропонує депутатам розглянути відповідний законопроект на найближчому сесійному тижні, передає прес-служба Ради. Він також зазначив, що документ уже готовий.

На думку Парубія, спроби Москви спровокувати конфлікти та не дати церквам МП перейти до ПЦУ можливі.

Андрій Парубій facebook.com/andriy.parubiy

"І тому має бути загальний настрій усього суспільства і влади — не допустити жодних провокацій, які можуть бути тільки в інтересах Кремля", — сказав глава парламенту.

"Цей крок, як і отримання Томосу, дозволить переходу в ПЦУ перерости у велику хвилю, коли всі українці з різних куточків України будуть приходити в Українську церкву і ставати вірянами Української церкви", — підкреслив Парубій.

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