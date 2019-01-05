Законопроект готовий: Парубій розкрив майбутнє церков МП в Україні

У Верховній Раді мають намір на законодавчому рівні упорядкувати процедуру переходу церков Московського патріархату в Православну церкву України.
Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, заявивши, що запропонує депутатам розглянути відповідний законопроект на найближчому сесійному тижні, передає прес-служба Ради. Він також зазначив, що документ уже готовий.
На думку Парубія, спроби Москви спровокувати конфлікти та не дати церквам МП перейти до ПЦУ можливі.
Андрій Парубій
facebook.com/andriy.parubiy
"І тому має бути загальний настрій усього суспільства і влади — не допустити жодних провокацій, які можуть бути тільки в інтересах Кремля", — сказав глава парламенту.
"Цей крок, як і отримання Томосу, дозволить переходу в ПЦУ перерости у велику хвилю, коли всі українці з різних куточків України будуть приходити в Українську церкву і ставати вірянами Української церкви", — підкреслив Парубій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців із настанням історичної події та зазначив, що до цього дня Україна та її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви із суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".
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