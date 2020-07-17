У "Слузі народу" заявили про "фіаско" законопроєкту Бужанського про українську мову

"Мовний" законопроєкт №2362 від нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського не розглядатиметься у Верховній Раді України восени.

Про це "Радіо Свобода" 17 липня повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона назвала рішення про внесення до порядку денного цього документа помилкою.

"Оскільки до осені він [проєкт закону] втратить свою суть. Адже з першого вересня 2020-го російськомовні школи переходять на українську мову, тому цей закон не матиме сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради", – пояснила Кравчук.

Вона додала, що "взагалі шансів пройти у цього закону не було". "Крім того, це перше читання. Навіть із погляду регламенту і процедур він би не був прийнятий", – сказала політкиня.

Пропозицію "слуги" Кравчук назвала "зайвим приводом для наших опонентів з одного та з іншого боку подражнити суспільство".

"Ми, як комітет [із питань гуманітарної та інформаційної політики] рекомендували його відхилити", – зазначила Кравчук.

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