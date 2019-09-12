Законних підстав для дострокових виборів у Києві немає - Жебрівський

Для проведення позачергових виборів у Києві не існує жодних законних підстав. Якщо Верховна Рада їх таки призначить, конституційність та законність цього рішення перевірятиме Конституційний суд України. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

Павло Жебрівський 24 канал

"Маю юридичну освіту, і як правник можу сказати, що сьогодні відсутні законні підстави для проведення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів міської ради. Київська міська рада не порушила жодного нормативного акту, який міг би передбачити проведення дострокових виборів", - зазначив політик.

На думку Жебрівського, вибори у Києві мають відбутися одночасно з виборами до всіх органів місцевого самоврядування по всій території України.

"Якщо у новообраної влади є сумніви щодо легітимності прийнятих рішень мера Кличка, тоді мають право звернутися до відповідних правоохоронних органів, НАБУ, ДБР і інших. Ключове питання не в Кличку, любимо ми його чи ні, а питання - в Конституції. Єдина можливість проведення дострокових виборів – це кінець весни наступного року, тільки у разі проведення повної децентралізації по всій території України, і відповідно – виборів до всіх органів місцевого самоврядування, а не тільки до Київської міської ради", - підкреслив він.

На думку Жебрівського, парламентська фракція "Слуги народу", швидше за все, ухвалить рішення про призначення дострокових виборів у Києві. Однак це рішення буде оскаржено у Конституційному суді.

"Сьогодні є монобільшість у парламенті, яка може проголосувати за будь-який законопроект. Навіть, у разі прийняття законопроекту про дострокові вибори до Київської міської ради, я переконаний, що буде звернення до Конституційного Суду на відповідність Конституції та законам України", - переконаний Жебрівський.

Разом з тим він попередив чинну державну владу про те, що подібне нехтування дотриманням вимог законодавства може викликати масові протести у столиці.

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"Незважаючи на те, що більшість громадян України на останніх виборах підтримали "Слугу", але дотримання українського законодавства є визначальним. Думаю, що кияни не будуть захищати Кличка чи іншого кандидата, а за порушення Закону вийдуть на вулиці міста і захистять Конституцію України", - заявив Жебрівський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексочільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що широкомасштабна війна на Донбасі малоймовірна.

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