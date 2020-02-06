"Закон заради закону!" Юрист виступив проти скорочення кількості нардепів: чому це дурість

Для скорочення кількості народних депутатів у Верховній Раді України немає об'єктивних підстав.

Про це заявив кандидат юридичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Українсько-американського університету Конкордія Сергій Панасюк в ексклюзиві для "Гордона", навівши кілька аргументів. За його словами, якщо проаналізувати відповідний законопроєкт з точки зору логіки, здорового глузду і законотворчості, то взагалі не зрозуміло, навіщо він і до чого призведе.

Насамперед Панасюк назвав "міфом" необхідність відповідності кількості нардепів чисельності населення, тим більше, що автор законопроєкту не мав цифр щодо населення країни.

Верховна Рада України Українська правда

Розкритикував юрист також і другий аргумент про те, що скорочення депутатів дозволить заощадити бюджетні кошти. За його словами, в цьому може допомогти використання гаджетів замість роздруківки документів, а оклади депутатів не такі вже й великі на тлі інших топчиновників.

"Тобто прив'язка кількості нардепів до питання економії і чисельності населення країни – це дурість. До всього іншого, ця ініціатива веде до розхитування конституційної матерії. Адже в Конституції є певні пропорції. І їх розбалансування повинно мати конкретні причини", – попередив Панасюк.

Він вважає, що адекватного пояснення й аргументації зазначеної ініціативи немає.

"Таке відчуття, що є завдання за рік внести 20 чогось. Чому 20? А щоб не 10. Тобто це закон заради закону, не більше того. Але раніше їх писали і вони навіть до Ради не доходили, а зараз це можуть бути зміни в Конституцію. Ось у чому біда", – підсумував юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВРУ підтримала в першому читанні постанову №1017 про ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", що має на увазі скорочення нардепів до 300.

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