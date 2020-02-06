Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:18
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Закон заради закону!" Юрист виступив проти скорочення кількості нардепів: чому це дурість

2.7т
Читати матеріал російською

Для скорочення кількості народних депутатів у Верховній Раді України немає об'єктивних підстав.

Про це заявив кандидат юридичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Українсько-американського університету Конкордія Сергій Панасюк в ексклюзиві для "Гордона", навівши кілька аргументів. За його словами, якщо проаналізувати відповідний законопроєкт з точки зору логіки, здорового глузду і законотворчості, то взагалі не зрозуміло, навіщо він і до чого призведе.

Насамперед Панасюк назвав "міфом" необхідність відповідності кількості нардепів чисельності населення, тим більше, що автор законопроєкту не мав цифр щодо населення країни.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Українська правда

Новини
Законопроєкт про скорочення кількості депутатів не проголосують: прогноз Миколи Томенка

Розкритикував юрист також і другий аргумент про те, що скорочення депутатів дозволить заощадити бюджетні кошти. За його словами, в цьому може допомогти використання гаджетів замість роздруківки документів, а оклади депутатів не такі вже й великі на тлі інших топчиновників.

"Тобто прив'язка кількості нардепів до питання економії і чисельності населення країни – це дурість. До всього іншого, ця ініціатива веде до розхитування конституційної матерії. Адже в Конституції є певні пропорції. І їх розбалансування повинно мати конкретні причини", – попередив Панасюк.

Він вважає, що адекватного пояснення й аргументації зазначеної ініціативи немає.

"Таке відчуття, що є завдання за рік внести 20 чогось. Чому 20? А щоб не 10. Тобто це закон заради закону, не більше того. Але раніше їх писали і вони навіть до Ради не доходили, а зараз це можуть бути зміни в Конституцію. Ось у чому біда", – підсумував юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВРУ підтримала в першому читанні постанову №1017 про ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України", що має на увазі скорочення нардепів до 300.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
13
10
Смішно
10
Цікаво
7
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь\\\ ---- https://cuz.su/menso
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Тепер достатньо буде купити 151 депутата , а не 256. (256-151) * 5 тис. дол.= 525 тис. дол.* 10-15 законів = 5-8 млн. дол. економії для ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Для сокращения числа народных депутатов в Верховная Рада Украины нет объективных оснований" а как же само существование депутатов ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги