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/Політика

Закон про українську мову: у Зеленського розповіли, що змінять

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До ухваленого Верховною Радою закону про державну мову, можливо, будуть внесені правки.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Водночас він зазначив, що єдина державна мова в країні – українська.

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ – єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", – пояснив він.

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Стефанчук також розповів, хто буде моніторити ефективність виконання тих чи інших законів в Україні.

"Це повинно стати предметом спільної діяльності держави і громадянського суспільства. Тільки громадянське суспільство має говорити: ця норма працює, а ця норма – не працює. Не працює тому, тому й тому, ось наші пропозиції, як це виправити. Буде і петиційний механізм, про який я раніше говорив", – пояснив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Пізніше ВР відхилила всі чотири проекти постанов, які блокували підписання законопроекту про українську мову.

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Тема
Закон про мови
Особи
Руслан СтефанчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
українська мова
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ivanov vlad
ivanov vlad
Ви не трогайте грязными руками закон про украинскую мову. Если хочется что-то изменить, то в своем израиле меняйте про иврит законодательство....
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
зачем подрывать основы государства-Конституцию и Закон о языке...?) может пробовать что-то таки "строить"...? или сценарий не "праписан"...?)))
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Litvinenko Nik, А с каких это пор закон о языке стал основой государства? а да, с 25 апреля этого года.Стесняюсь спросить, а до 25 государства не было что ли?Насчёт строить полностью согласен!С 91 года могли бы что нибудь и построить, но нет, пока идёт только разворовывание советского наследия.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Типа клоун может выступать на любом языке, даже матерном
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