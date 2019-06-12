Закон про українську мову: у Зеленського розповіли, що змінять

До ухваленого Верховною Радою закону про державну мову, можливо, будуть внесені правки.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Водночас він зазначив, що єдина державна мова в країні – українська.

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ – єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", – пояснив він.

Стефанчук також розповів, хто буде моніторити ефективність виконання тих чи інших законів в Україні.

"Це повинно стати предметом спільної діяльності держави і громадянського суспільства. Тільки громадянське суспільство має говорити: ця норма працює, а ця норма – не працює. Не працює тому, тому й тому, ось наші пропозиції, як це виправити. Буде і петиційний механізм, про який я раніше говорив", – пояснив він.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Пізніше ВР відхилила всі чотири проекти постанов, які блокували підписання законопроекту про українську мову.

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