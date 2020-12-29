Закон про продовження особливого статусу для Донбасу набув чинності

Особливий статус для тимчасово окупованих територій Донбасу діятиме ще рік – до 31 грудня 2021 року.

Текст документа, що продовжує чинність ст. 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", надруковано в парламентській газеті "Голос України", пише УНН. Він набув чинності з дня опублікування – 29 грудня.

Так до кінця 2021 року збережено можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" було ухвалено в Україні ще у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня того самого року терміном на 3 роки.

У жовтні 2017-го його дію Верховна Рада продовжила ще на рік, у жовтні 2018-го – до 31 грудня 2019-го, у грудні 2019-го – до 31 грудня 2020 року, в грудні 2020-го – до кінця 2021-го.

Серед іншого закон передбачає:

амністію для "учасників подій на території Донецької та Луганської областей";

гарантії вільного використання російської та інших мов;

особливий порядок призначення суддів і прокуратури;

економічну підтримку регіону.

Ці пункти можуть бути реалізовані тільки після проведення виборів за українським законодавством і під наглядом ОБСЄ, виведення російських військ і військової техніки та початку роботи органів місцевої влади.

Реально закон так і не запрацював.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що за продовження до кінця 2021 року дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО проголосували 304 парламентарі, 27 виступили проти.

Також, як і в попередні роки, проти виступила партія "Батьківщина". Її лідерка Юлія Тимошенко пояснила це тим, що закон, на її думку, "є створенням держави в державі" та "згодою віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого мирного процесу".