Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт про подвійне громадянство фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу.

Як вона зазначила у інтерв'ю журналістам, це фактично дасть можливість визнати окупаційні адміністрації та легалізувати їхню участь в українських місцевих виборах, передає пресслужба "ЄС".

"Дуже чітка тактика здачі національних інтересів і знищення української армії. Зверніть увагу, що на порядку денному немає жодного закону, який стосується економіки чи лікарів. Натомість є закон про громадянство, який, по суті, легалізує російські паспорти на території України", – наголосила Геращенко.

Закон про подвійне громадянство легалізує російські паспорти на Донбасі — Геращенко

Вона нагадала, що анексія українського Криму почалася з незаконної паспортизації населення півострова.

"Сьогодні Путін пачками роздає на окупованому Донбасі паспорти. І українська влада заявляє при цьому на повному серйозі, що вона там збирається проводити вибори одночасно з місцевими виборами по всій території України", – зазначила Геращенко.

Вона застерегла, що така ініціатива легалізує терористичні угруповання на Донбасі.

"А хто буде обирати українську владу там? Люди з російськими паспортами? Це просто буде легалізація маріонеткових режимів, це буде просто підігрування тезам Кремля про "громадянський конфлікт" і це буде повна здача національних інтересів", – підкреслила співголова фракції "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада цього тижня має намір розглянути президентський законопроєкт №2590 про подвійне громадянство в Україні.

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