Закон про освіту не запрацює повною мірою без належного фінансування – Лукашев

Закон про повну загальну середню освіту не запрацює повноцінно без належного фінансування.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді розповів народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Лукашев, йдеться на сайті партії.

"Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про повну загальну середню освіту. Безумовно, це – результат титанічної роботи по підготовці цього документа. Але всі ці ідеї, які введені в законі і спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу, вимагають належного фінансування", – підкреслив парламентарій.

Він нагадав про те, що постанова Кабміну №822 була призупинена на рік, а це значить, що підвищення заробітної плати для педагогів відстрочено на стільки ж.

"Сільські вчителі не отримують 4000 доларів, як це було обіцяно. Вчителі не можуть взагалі прогодувати себе. Про який рівень, про яку якість освіти в сільських школах може йти мова, коли вчитель голодний? Чому він навчить дітей?" – запитав політик.

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Лукашев Опозиційна платформа – За життя

За словами Лукашева, в Луганській області освіта страждає не тільки через брак фінансування, а й через інфраструктуру.

"80 кілометрів на день долають діти-першокласники, щоб дістатися до школи і повернутися додому. А ви знаєте, які на Луганщині дороги? Шкільні автобуси ламаються і не витримують навантаження, необхідно вже шкільні вертольоти закуповувати", – сумно пожартував нардеп.

Політик зазначив, що насущні проблеми педагогів і школярів – це те, що треба вирішувати в першу чергу.

"Прем'єр Гончарук говорив, що освіта – перше, на чому зосередиться новий уряд. Але ми бачимо, що закони і постанови, які ми приймаємо, не працюють без грошей. Про це треба думати, а не про підвищення заробітної плати чиновників. Тим більше тоді , коли пани Смілянський, Коболєв заробляють мільйони на добу, а вчителі – копійки", – підсумував Олександр Лукашев.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!