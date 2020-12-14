У "Слузі народу" прояснили ситуацію із законом про особливий статус Донбасу

Змінювати закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) поки що не планується.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", представник України в політичній підгрупі в Тристоронній контактній групі, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін в інтерв’ю РБК-Україна. На його думку, умовою для цього може бути лише прогрес у переговорному процесі між сторонами конфлікту.

"Будь-які суттєві зміни до цього закону не можуть бути внесені доти, доки ми будемо вважати це неможливим і поки не буде прогресу в переговорному процесі ТКГ", – сказав він.

Політик наголосив, що так звану Формулу Штайнмаєра, про яку йшлося на нормандському саміті в Парижі, внести в закон про особливий статус ОРДЛО без внесення інших технічних змін неможливо.

Костін назвав режим припинення вогню "великим досягненням". Проте питання обміну полоненими, розмінування та допуску міжнародного комітету Червоного хреста до утримуваних осіб в ОРДЛО ще потребують розв’язання, уточнив він.

Для цього потрібен "рух з боку російської делегації в рішенні", сказав він, "тоді мова може йти і про якісь зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування".

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил й озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО.

Саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини востаннє провели в Парижі 9 грудня 2019 року. За результатами зустрічі було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Сторони погодили низку важливих питань:

До 31 грудня Україна і Росія мали провести обмін полоненими "всіх на всіх".

Повне припинення вогню на Донбасі до кінця року, за цим стежитиме ОБСЄ.

Оновлення плану розмінування територій.

Розведення сил і засобів ще на 3 ділянках.

Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українськими законами, без бойовиків та іноземних військ.

Україна проти федералізації. Проти впливу інших держав на вектор розвитку України. Вона не підтримує можливість вирішення конфлікту шляхом здачі територій.

Дія Закону про особливий статус Донбасу має бути продовжена.

"Формула Штайнмаєра" має бути імплементована в українському законодавстві.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі президент України Володимир Зеленський поставив різкий ультиматум главі Росії Володимиру Путіну. Він пригрозив вийти з переговорів, якщо не буде ніякого прогресу.

Тоді це була перша за три роки зустріч у такому форматі, і український президент був вельми задоволений, що діалог вдалося "реанімувати". Сторони навіть нібито погодилися знову провести переговори через чотири місяці. Але в березні 2020 року вони так і не зустрілися – через пандемію коронавірусу.