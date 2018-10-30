Закон про мову: стало відомо, хто не дає його прийняти

Депутати Опозиційного блоку навмисно затягують прийняття Верховною Радою так званого мовного закону, вносячи в його текст незліченну кількість поправок.

Про це ObozTV розповів активіст громадського руху "Відсіч" Сергій Оснач. Він підкреслив, що чим далі відкладається остаточний розгляд законопроекту, пересуваючись все ближче до виборів, тим менше шансів на його успішне прийняття.

"Ми переконані, що вже в цьому році законопроект повинен пройти друге читання і бути прийнятий, стати законом", - уточнив Оснач.

За його словами, цей законопроект було внесено до парламенту ще майже два роки тому, щоб його голосування не пов'язували з виборами. Але, оскільки це відклалося в часі, то це необхідно зробити зараз, не відкладаючи ухвалення.

"Адже насправді немає підстав для того, щоб затягувати це питання і я сподіваюся, що у депутатів буде воля його прийняти", - резюмував активіст.

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