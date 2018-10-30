МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Закон про мову: стало відомо, хто не дає його прийняти

1.1тЧитати матеріал російською

Депутати Опозиційного блоку навмисно затягують прийняття Верховною Радою так званого мовного закону, вносячи в його текст незліченну кількість поправок.

Про це ObozTV розповів активіст громадського руху "Відсіч" Сергій Оснач. Він підкреслив, що чим далі відкладається остаточний розгляд законопроекту, пересуваючись все ближче до виборів, тим менше шансів на його успішне прийняття.

"Ми переконані, що вже в цьому році законопроект повинен пройти друге читання і бути прийнятий, стати законом", - уточнив Оснач.

Новини
Захист української мови: з'явилися нові деталі революційного законопроекту

За його словами, цей законопроект було внесено до парламенту ще майже два роки тому, щоб його голосування не пов'язували з виборами. Але, оскільки це відклалося в часі, то це необхідно зробити зараз, не відкладаючи ухвалення.

"Адже насправді немає підстав для того, щоб затягувати це питання і я сподіваюся, що у депутатів буде воля його прийняти", - резюмував активіст.

Раніше в ефірі ObozTV українська письменниця Лариса Ніцой розгромила противників українізації.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Закон про мовиПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Сергій Оснач
Місце
Україна
Об'єкти
політикаВерховна Рада Україниопозиційний блокзаконопроектукраїнська моваросійська мова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги