Закон про мову можуть змінити на тлі переговорів з Росією – нардеп

Заява спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про можливу зміну Закону про мову могла з'явитися на тлі переговорів України і Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в статті OBOZREVATEL. На думку експертів і політиків, не виключено, що в "Слузі народу" можуть піти на деякі поступки щодо статусу російської мови в Україні, посиливши захист "прав російськомовних".

"У нас немає проблем на мовному ґрунті, але якщо політик починає говорити про неї, це означає, що він хоче отримати якусь підтримку. Разумков міг видати свою заяву на тлі переговорів із Російською Федерацією", – уточнив нардеп Микола Княжицький з профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Президент Володимир Зеленський і його найближчі радники час від часу натякають на утиск національних меншин, які живуть в Україні, в контексті мовного питання. Мовляв, не варто змушувати їх говорити українською. При цьому Зеленський погоджувався, що у російськомовних в Україні немає проблем, а ось жителям Донбасу можна було б дати можливість говорити і заповнювати документи російською. Такої ж думки дотримується і його найближче оточення.

Російська мова в Україні 24 канал

Зокрема, перший помічник президента і один із його головних радників Сергій Шефір у липні минулого року уточнював, що "не можна повернути Донбас назад під контроль України, змушуючи його говорити українською".

"Я вважаю, що почалася спекуляція на мові. Це питання роз'єднує країну. Зараз у садках, у школах діти говорять українською. У майбутньому це генетично закріпиться. Не треба роз'єднувати народ. У нас історично так склалося, що половина населення говорила російською, половина – українською", – переконував він тоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що мовний закон в Україні необхідно переглядати з урахуванням позицій усіх громадян.