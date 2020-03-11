Українським ЗМІ загрожує цензура: у законопроєкті Ткаченка про медіа знайшли скандальні моменти

Законопроєкт про медіа, який внесла група народних депутатів на чолі з Олександром Ткаченком, загрожує введенням в Україні цензури та фактичним "полюванням на відьом" у цій сфері.

Детальний аналіз документа який зареєстрували у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, провели в матеріалі "Української правди". Примітно, що після відставки міністра культури Володимира Бородянського, саме ініціатива Ткаченка вийшла на перший план.

Цікаво, що Ткаченко, як і президент Володимир Зеленський, в команді якого просуває свої ідеї тепер уже нардеп – вихідці з медіапростору. Однак роки роботи на ТБ не завадили їм вигадати жорсткі рамки для сучасних ЗМІ.

У законопроєкті Ткаченка про медіа знайшли скандальні моменти

У чому суть змін

У пояснювальній записці група авторів на чолі з Ткаченком відзначає, що чинне українське законодавство в сфері медіа застаріле і не відповідає сучасності, ігноруючи інтернет-ЗМІ.

У зв'язку з цим пропонується поширити нагляд з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на всі медіа.

Разом з тим з'являється складна система штрафів і покарань аж до ліквідації і заборони.

Також вводиться особлива політика ЗМІ щодо россійскої агресії. За словами Ткаченка, зараз в Україні немає механізмів захисту національного медіапростору та інформаційного середовища, яке здатне протистояти гібридній війні, яку веде Росія.

У статті 4 сказано, що забороняється цензура в сфері медіа та незаконне втручання в діяльність ЗМІ з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій тощо.

Однак прописано, що якщо посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю, то вона має право вимагати попередньо узгодити тексту.

Закон про медіа Ткаченка: українським ЗМІ загрожує цензура Fleepik

Нагляд і штрафи

Органом державного регулювання медіа, а також органом нагляду згідно з проєктом стане Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Вона буде карати за поширення заборонених матеріалів.

Крім типових заборонених даних, спрямованих наприклад на дискримінацію або злочину, табу встановлюється на російську пропаганду. Агресії Кремля присвячено окремий розділ.

У зв'язку з анексією Криму і військовими діями на Донбасі в ЗМІ заборонені:

матеріали, які популяризують або пропагують російські державні органи, їх посадових осіб, а також осіб і організацій, контрольованих РФ. Зокрема, їх заяви з виправданням збройної агресії або анексії території України;

недостовірні матеріали про збройну агресію та дії держави-агресора в Криму і на Донбасі;

програми та матеріали (крім інформаційних і інформаційно-аналітичних), серед учасників яких є особи з переліку осіб, які створюють загрозу медіапростору України;

позитивне висвітлення діяльності російських органів влади.

Розмір штрафу в разі порушення буде встановлювати Нацрада. Розмір стягнень буде стартувати від декількох тисяч до сотень тисяч гривень.

Власників онлайн-медіа за порушення оштрафують у розмірі від одного до 5 розмірів мінімальної заробітної плати (від 4723 до 23615 гривень). Інші санкції, які поширюються по інтернет-ЗМІ – це тимчасове блокування або заборона на території України. Крім цього можливе анулювання ліцензії та скасування реєстрації.

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У чому загроза

На небезпеку проєкту Ткаченко вказав міжнародний експерт зі свободи слова та регулювання медіа, колишній радник представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Джоан Барата.

Він вважає за необхідне гарантувати в новому законі про медіа незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення від влади чи бізнесу.

Також українським законодавцям радять ввести додаткові вимоги щодо членства в регуляторі. Зокрема, очолити раду, на думку експерта, має людина з досвідом топкерівництва в ЗМІ, регулювання нормативних та етичних медіапитань.

Розкритикував експерт і пропозиції щодо інформації, яку не можна поширювати на території України.

"Відповідно до міжнародних стандартів, тільки прямі заклики до вчинення злочинів або насильства, ворожої дискримінації за національно-етнічною та релігійною ознакою можуть бути обмежені законодавцем або будь-яким іншим державним органом. Висловлення суперечливих думок, навіть у тих випадках, коли вони суперечать широким суспільним настроям, можуть стати неприйнятними або образливими для значної частини населення, надійно захищені свободою вираження поглядів", – пише Барата.

Позбавлення ліцензій медіа-порушників експерт назвав "надмірним і непропорційним заходом".

На його думку, це може призвести до загрозливого ефекту в українській медіасфері, а також використовуватися владою як інструмент для цензури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Громадського телебачення України Зураб Аласанія заявив, що будь-які спроби української влади законодавчо регулювати інтернет сміховинні.

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