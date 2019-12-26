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26 грудня • оновлено в 21:38
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Ліцензії, санкції і мова: озвучені основні пункти нового гучного закону про медіа

2.6т
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Проєкт Закону України "Про медіа", який розробляється урядом, спрямований на регулювання роботи сучасних інформаційних ресурсів.

Як повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, фінальна презентація ініціативи призначена на початок 2020 року.

"Новий закон про медіа ще навіть не опублікований, а вже посипалися крики про "зраду" і свавілля", – зазначив він.

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Проєкт Закону "Про медіа"

Проєкт Закону "Про медіа"

Колаж

Політик написав, що проєкт не розроблявся Міністерством культури, молоді та спорту, а парламентським комітетом.

"Він увібрав у себе кілька застарілих законів про медіа і починає регулювати питання, які в 90-і були відсутні як такі. Як онлайн-медіа, наприклад. Міністерство готує закон про захист журналістів. Наш закон – концентрується на розвитку та регулюванні медійної індустрії", – пояснив Ткаченко.

Законопроєкт передбачає ліцензування, але не всіх ЗМІ, а виключно діяльності з використанням обмеженого радіочастотного ресурсу.

"Оскільки дія закону поширюється на онлайн-медіа, відповідно, до них можуть бути застосовані заходи реагування і санкції, передбачені законом. У тому числі штрафи і заборона поширення медіа на території України, яка відбувається виключно за рішенням суду", – підкреслив Ткаченко.

Він додав, що мовні питання в проєкті повністю відображають посилання на закон про захист української мови й навіть розширюють її застосування для ОТТ-платформ і традиційного ТБ.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Теги
ЗМІ законопроект Законодавство українська мова
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