Закон про легалізацію марихуани вже готують, – Арахамія

Марина Ліснічук Політика 14:18, 10.11.2020 Оновлено: 14:35, 10.11.2020

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній раді вже готує законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Про це на брифінгу заявив глава парламентської фракції СН Давид Арахамія. Відео з його виступу опублікував канал "112 Україна" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами нардепа, документ покликаний регулювати питання застосування цієї речовини під час виробництва ліків.

"Там є два принципові підходи. Перший – дозволити імпорт уже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як вони працюють та як це допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера тощо. А потім уже йти шляхом імпортозаміщення", – розповів Арахамія.

Також "слуга" додав, що відповідну робочу групу, яка розроблятиме проєкт закону, вже створено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо легалізації канабісу, зазначивши, що в таких країнах, як США, Канада, Польща і Литва, вже доступні лікувальні препарати на основі цієї речовини, але в нас у країні це повністю нелегально.

  • Під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня було проведено опитування від президента. За результатами опрацювання 74% анкет легалізацію канабісу підтримали 64,88%, проти – 29,53%.

  • Наприкінці жовтня нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан говорив, що Верховна Рада може розглянути питання легалізації канабісу.

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