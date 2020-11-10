Закон про легалізацію марихуани вже готують, – Арахамія

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній раді вже готує законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Про це на брифінгу заявив глава парламентської фракції СН Давид Арахамія. Відео з його виступу опублікував канал "112 Україна" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами нардепа, документ покликаний регулювати питання застосування цієї речовини під час виробництва ліків.

"Там є два принципові підходи. Перший – дозволити імпорт уже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як вони працюють та як це допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера тощо. А потім уже йти шляхом імпортозаміщення", – розповів Арахамія.

Також "слуга" додав, що відповідну робочу групу, яка розроблятиме проєкт закону, вже створено.

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