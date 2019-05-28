Імпічмент президента: Рада поставила Зеленському жорсткий ультиматум

Протистояння між Верховною Радою і президентом Володимиром Зеленським набирає обертів. Цього разу яблуком розбрату став проект закону про імпічмент. У парламенті чекають анонсований документ, а спікер Андрій Парубій поставив главі держави свій ультиматум — дає на внесення ідеї всього 3 дні.

Чому ситуація загострюється і коли чекати закону про імпічмент — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Напруга у відносинах президента Зеленського і парламенту не спадає. Народні депутати незадоволені достроковим розпуском, але до виборів вже готуються;

29 і 30 травня у Верховній Раді планують розглянути норми про імпічмент президента. Спікер Андрій Парубій дав Володимиру Зеленському три дні на подання свого проекту, в іншому випадку парламент розгляне редакцію народних депутатів;

Процедура імпічменту є в Конституції, але на рівні закону так і не прописана. Це створює правову колізію.

Рада не готова миритися із Зеленським

Конфлікт між парламентом і президентом наростає. Взаємні звинувачення, небажання працювати, а також початок передвиборчого процесу — реальність останнього місяця.

Ініціатором погіршення відносин став безпосередньо Володимир Зеленський. У день інавгурації, 20 травня, президент публічно заявив про розпуск парламенту. Перед цим він закликав депутатів ухвалити низку невідкладних рішень:

закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;

звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора й міністра оборони.

Також серед першочергових завдань Зеленський анонсував ухвалення проекту закону про імпічмент. Цей пункт він закріпив і в своїй передвиборчій програмі. А новопризначений заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка встиг заявити, що проект закону готовий і в найближчі дні буде зареєстрований у парламенті. Правда, досі документа ніхто не бачив.

Представник президента у ВРУ Руслан Стефанчук

Після провального голосування щодо зміни виборчої системи, ініційованої президентом, у парламенті вирішили піти в контратаку, цього разу з просування закону про імпічмент. Торпедувати питання вирішив спікер Андрій Парубій.

"Я хочу зазначити, що у президента є ще три дні. Ми даємо три дні на те, щоб була внесена його версія. Якщо її не буде, ми почнемо розгляд у другому читанні депутатського законопроекту", — сказав Парубій під час Погоджувальної ради фракцій у понеділок, 27 травня.

Йдеться про проект закону про тимчасові слідчі комісії. Він зокрема включає і пункт щодо процедури дострокового припинення повноважень президента.

Правда, навряд чи парламент готовий до конструктивної роботи з новообраним президентом. Після жорсткої риторики на адресу нардепів та дострокового припинення їхніх повноважень (ще й із порушенням закону), в Раді налаштовані саботувати роботу.

Володимир Зеленський

"Законопроект, внесений із закритими списками, породив тотальну недовіру у чинної Верховної Ради до президента. Вже нічого не зробиш, щоб ця недовіра зникла. На жаль, Зеленський зіграв за правилами старого політика. Якщо публічно підтримуєш закон із відкритими списками, то тоді роби те, що говориш", — підкреслив у розмові з OBOZREVATEL заступник голови "Народного фронту" Юрій Береза.

Він додав, що у разі найкращого збігу обставин Верховна Рада почне роботу лише у вересні-жовтні, після формування коаліції й призначення нового складу Кабміну.

У Зеленського також активно критикують народних депутатів. По-перше, антипарламентська риторика дуже популярна і додає партії "Слуга народу" додаткові бали. А там уже публічно заявили про готовність до виборів і бажання самостійно взяти більшість.

По-друге, в команді президента впевнені, що перший млинець "вийшов комом" не просто так. Нардепи "кинули" главу держави.

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Як розповів OBOZREVATEL один із членів штабу Зеленського, попередні домовленості з нардепами все ж були. Але в день голосування кожен вирішив вчинити так, як вважає за потрібне.

Що таке закон про імпічмент

В українському законодавстві чітко не прописана процедура дострокового припинення повноважень президента. З одного боку, така можливість зазначена в статті 111 Конституції. Там написано, що питання дострокової відставки ініціюється більшістю від конституційного складу парламенту.

Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, яка й визначає провину президента. До неї входять як нардепи, так і слідчі разом зі спецпрокурором.

"Рішення про усунення президента з поста в порядку імпічменту ухвалюється Верховною Радою не менш ніж трьома чвертями від її конституційного складу, після перевірки Конституційним Судом і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування, а також розгляду справи про імпічмент й отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину", — йдеться в статті.

Верховна Рада

Незважаючи на це, всі процедурні моменти впираються в закон про "Регламент Верховної Ради". Там зазначено, що процес ґрунтується не тільки на 111 статті, а й на статті 85, а також законі про тимчасові слідчі комісії. Проблема в тому, що зараз цього закону немає, адже попередню його редакцію Конституційний суд визнав незаконною ще в 2009 році.

Тобто, в українському законодавстві знову виникла правова колізія. Процедура імпічменту ніби й прописана в Конституції, але законним шляхом її здійснити не можна.

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