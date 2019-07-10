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Закон про "дематюкацію" раптово повернули в Раду: що сталося

1.2т Читати матеріал російською

У Верховній Раді нардепу Ользі Богомолець повернули на доопрацювання проект закону про "дематюкацію".

Також першому заступнику голови Комітету з питань свободи слова та інформполітики Ользі Черваковій віддали на доопрацювання альтернативний проект документа, передає "Укрінформ".

На засіданні профільного комітету ВР Богомолець відзначила, що в ЗМІ спотворили суть законопроекту. Нардеп підкреслила, що в документі йдеться не "про фізичних осіб в громадських місцях, як в чинному законодавстві, а про публічних осіб". Також встановлюється відповідальність за поширення "лихослів'я" керівників друкованих ЗМІ та власників доменів, якщо мова йде про ЗМІ і інтернеті.

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Парламентарій пояснила, що фізичні особи пропонується карати збільшеними штрафами від 680 до 1200 гривень. У той же час для публічних осіб передбачається його збільшення від 1200 до 1700 гривень, а для ЗМІ, які ретранслюють лайку, штраф складе 10% від ліцензійного збору.

Також Богомолець розкритикувала рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо певної користі від лайки, заявивши, що якби "мати були лікувальними засобами, то були б вже сертифіковані і прописувалися б в рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту".

Верховна Рада

Верховна Рада

Крім того Богомолець уточнила, що до моніторингу лихослів'я залучатися не будуть правоохоронні органи, а він буде здійснюватися тільки цифровим шляхом.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Законопроект про заборону мату викликав бурхливу реакцію суспільства. Документ встигли прозвати законом про "дематюкаціі мови".

  • Богомолець встигла виправдатися за ініціативу. За її словами, вона стосується лише громадських осіб і простору, а також засобів масової інформації.

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Особа
Ольга Богомолець
Місце
Україна
Теги
Дематюкація мови Верховна Рада України
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