Закон про Чорне море: в Росії спливли жовчю через рішення Порошенка

Підписаний президентом Петром Порошенко Закон "Про прилеглу зону України", який розширює зону контролю в Чорному морі, викликав гнівну реакцію в російських політиків.

Як передає "РІА Новини", заступник голови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін заявив, що Росія не зобов'язана визнавати морські кордони України через те, що вона розірвала договір про дружбу з Москвою.

"Насправді, у нас будь-які стосунки з Україною розірвані за ініціативою української сторони. Петро Олексійович Порошенко розірвав відносини з Російською Федерацією, тому у нас ніяких зобов'язань на визнання українських кордонів не існує", — заявив Шерін.

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У свою чергу член оборонного комітету Ради Федерації Франц Клінцевич висловив думку, що Україна таким чином хоче "підвести правову основу під свої провокації в Азовському морі".

"Закон явно не вписується в чинний і понині російсько-український договір про спільне використання Азовського моря. Згідно з ним, подібні рішення повинні прийматися тільки колегіально", — зазначив Клінцевіч.

"І наша реакція буде відповідною. Думаю, що Росія в плані судноплавства на Азовському морі ніяких принципових змін вносити не буде", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, після чого Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна c 24 моряками.