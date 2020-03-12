Закон підписаний: Зеленський допустив іноземні війська в Україну

Президент Володимир Зеленський підписав закон про допуск іноземних військ в Україну на навчання у 2020 році.

Про це сказано на сайті Верховної Ради. Законопроект №3003 був внесений Зеленським 4 лютого як невідкладний, а 12 березня президент його підписав.

Закон стосується українсько-американських навчань "Репід Трайдент – 2020", українсько-молдавських "Південь – 2020", українсько-американських "Сі Бриз – 2020", українсько-румунських "Ріверайна – 2020" та українсько-британських "Воріер Вотчер – 2020".

Відзначимо, в Україні законодавче оформлення присутності іноземних військ на території держави проводиться щороку.

Зеленський допустив іноземні війська на навчання в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що США в 2020 році дадуть Україні допомогу на суму $700 млн. Зокрема, $365 млн складе військова допомога.

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