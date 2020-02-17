Твари дрожащие или право имеем?

Сегодня на согласительном совете в ВРУ Александр Ткаченко заявил, что относительно медиа никакого напряжения нет, а о чем говорила Олена Кондратюк, это все напряжение из Кремля. Короче говоря, они будут тупо гнуть свою линию, делая вид, что ни фига не происходит. Они будут рассказывать нам, что это делают для "борьбы с российским агрессором", но при этом ведут переговоры относительно того, как "установить мир с этим самым агрессором, потому что мир дороже всего".

Особенно занятно, что представители "Слуги народа" как в рот воды набрали после оглашения "12 шагов" в Мюнхене. Агов, хлопцы, у вас есть вообще свое мнение, кроме того, что вам спускают сверху с Банковой. Поэтому, вся эта болтовня по поводу того, что с помощью закона " О медиа" они собираются бороться с агрессором лапша. Такая же лапша, как "стратегия Тимофея Милованова", где через страницу умудряются делать ошибки в "расчетах" привлечения "инвестиций".

Однако, я не о них, а я о нас, дорогие представители медиа-сообщества. Все тысячи блогеров, журналистов, экспертов и и прочих людей, которые если допустят принятие этих двух позорных законов ("О медиа" и "О дезинформации") могут смело считать между собой кто займет место у параши, а кому достанется теплая баланда в виде признанного государством "журналиста- медийного деятеля".

Долгие годы вы, дорогие мои коллеги-медийщики, рассказывали о том, какая особая Украина, какие тут расцвели традиции демократии, которые отличают нас от "дикой варварской России". Но вот пришел момент истины и выбор, как всегда. прост - стать раком или дать бой, дабы доказать, так сказать, приверженность демократическим принципам и всему тому, что вы с молоком матери впитывали на многочисленных грантовых семинарах о том, как важна свобода слова для демократии и "процветания европейского народа".

Понимаю, конечно, что объективно раком стать проще. В голове ползает змеей мысль: "А может меня не коснется", "Да кто я такой, да мы ж ничего такого не пишем", " Да ну, до этого не дойдет, "Я просто пишу в Instagram и вообще политики не касаюсь" и, наконец, национальное финальное - "якось воно буде".

Да, дорогие мои, именно потому будет именно так, как всегда. Сначала наивные мечты, потом вопли отчаяния, потом в жопе дрын, а во лбу пуля ( для самых ретивых), стойло для тех, кто предпочтет не высовываться. Самые везучие свалят в эмиграцию и будут натужно выть "Мы все пр@їбали". Причем независимо от того, истово вы верили в армовир, таланты Владимира Александровича или полководческий гений Смешко. Придется писать мемуары, которые будут интересны паре историков и паре сумасшедших. Можно будет садиться в кружок в Варшаве или Праге и обмениваться этим мемуарами. Но это тем, кто повезет. Конечно же, все надеются, что они будут в их числе.

Если вас прельщают такие перспективы, то сидите дальше. Если же вы относите себя не к роду "твари дрожащей", но "право имею", то welcome в наш клюб.

19 февраля с 10-00 под Офисом президента начнется акция протеста вместе с ФОПами, которых власть своими тупорылыми инициативами достала, как и медийщиков. А учитывая, что многие из нас ФОПы, то это чисто "два в одном". Мы выходим в защиту наших свобод, потому что идет ли речь о медиа, о ФОПах или бизнесе в законе 1210, но везде прослеживается одна и та же херня - свобод нам хотят оставить меньше, денег высосать больше с помощью очередного упыря регулятора и прихлебателей близких к телу. И буду сосать из нас, пока не сдохнем.

Потому берите кофей, хорошее настроение, одевайтесь потеплее и подтягивайтесь к 10-30 под Офис президента ( пока массы разогреются, нужно время). Лишнее полчаса в тепле уберегут вас от простатитов и циститов.

Наши требования от медийного блока просты:

1. Оба закона по медиа в топку. Без вариантов. Это говно даже нет смысла обсуждать.

2. Запустить при президенте рабочую группу, которая займется урегулированием отношений медиа с властью.

Только состоящую не из холуев, как Порошенко со своим же комсомолом общался, а реальную, с которой можно будет обсуждать правила сосуществования.

Что касается ФОПОв, то я их требования поддерживаю априори.

Прочитав, распространяй, убеждай, не очкуй.

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