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3 березня • оновлено в 02:21
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Володимир Фесенко
Володимир Фесенко
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Закон о люстрации будет отменен

25.7т
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По люстрации. С очень высокой вероятностью будет отменен соответствующий закон, а перед этим будет соответствующее решение КС.

Во-первых, есть уже решение ЕСПЧ и с ним придется считаться.

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Во-вторых, абсолютно очевидно, что закон о люстрации ограничивал права и свободы по принципу групповой политической ответственности, а не персональной и правовой. Но КС придется принимать очередное соломоново решение, чтобы государство не подставилось с выплатой огромных компенсаций незаконно уволенным.

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Автор
Володимир Фесенко Володимир Фесенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Владимира Фесенко
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
Вот-вот,и я об этом..Надо только вешать..Только суд Линча избавит нас от м р а з о т ы оставшейся нам от совка..
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Serov Oleg
Serov Oleg
грядут отличные выплаты тысячам несправедливо люстрированным.....это хорошо..
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
Serov Oleg, с е р у н олух,А вот что нам пишут из Гааги местные юристы: "Старики и младенцы России задолжали ЮКОСу по 340 долларов, а Миллер не пострадал" Россия вновь попала на деньги и будет расплачиваться за счет бюджета https://svpressa.ru/politic/article/257646/ ха-ха-ха-ха-ха-ха...
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . босяк . . . готовь 50 млрд.зелени . . . ЮКОСу
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . ворьё защитило своё право - воровать
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