По люстрации. С очень высокой вероятностью будет отменен соответствующий закон, а перед этим будет соответствующее решение КС.
Во-первых, есть уже решение ЕСПЧ и с ним придется считаться.
Во-вторых, абсолютно очевидно, что закон о люстрации ограничивал права и свободы по принципу групповой политической ответственности, а не персональной и правовой. Но КС придется принимать очередное соломоново решение, чтобы государство не подставилось с выплатой огромных компенсаций незаконно уволенным.
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