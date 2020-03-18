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18 березня • оновлено в 09:41
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Світлана Крюкова
Світлана Крюкова
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Закон о борьбе с коронавирусом: понятно, откуда растет борода

3.3т
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Еще раз просмотрела закон о борьбе с короновирусом и поняла, откуда растут ноги и борода этого экономического чуда, подготовленного Гетьманцевым и Ковалив.

Жду с нетерпением, когда Зеленский его подпишет. С такой защитой малого и среднего бизнеса и парящим курсом гривни его рейтинг уже к осени будет не выше, чем у Петра Алексеевича в конце каденции. А все началось вчера.

Зеленский собрал натуральную "семибанкирщину". И решил снизить налоги для зажиточных граждан. А для собравшихся олигархов отменить налоги на землю, тем более, что их заводы и фабрики не уходят на карантин.

Еще раз. Вдумайтесь, кого отправили на карантин? Рестораны, магазины и парикмахерские. А кому при этом дали налоговые льготы? Заводам и фабрикам, на которые не распространяется карантин.

Кстати, рассказывают, что основным запевалой на Котлетной вечеринке в Офисе президента была Бородатая Бабушка. По большому счету Зеленский мог бы и не приходить.

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Автор
Світлана Крюкова Світлана Крюкова
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Светланы Крюковой
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