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/Політика

"Закон не порушив": Богдан жорстко висловився про призначення главою АП

26.6тЧитати матеріал російською

Юрист Андрій Богдан, який нещодавно очолив Адміністрацію президента України, заявив, що цю посаду вивели з-під закону про люстрацію.

Він також наголосив, що потрапив під цей закон "абсолютно несправедливо", пише ТСН.

За його словами, він викрив корупційну схему, за допомогою якої з держбюджету виводилися мільярдні суми. Творцем цієї схеми Богдан назвав одного з авторів закону про люстрацію, однак не озвучив конкретне ім'я.

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Він додав, що попередники, ухвалюючи закон, вивели з державної служби посади і глави АП, і його заступників.

"Тому в цьому немає жодного порушення ні норм моралі, ні норм закону", – сказав юрист.

"Пан [Єгор] Соболєв у своєму житті отримав один єдиний яскравий сплеск інформаційного хайпу: він був одним із провідників законів про люстрацію. І настільки непрофесійно прописаний закон, що всі, хто хотів з-під дії цього закону вийти, під люстрацію не потрапили", – сказав Богдан.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

dniprograd.org

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни. Про те, хто і яку посаду отримав, читайте за посиланням.

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Тема
Люстрація в Україні
Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Адміністрація Президентаполітика
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да, не "добил" закон о люстрации таких вот "богданов" .... Но рано они начали выползать и кичиться своей "проффесианальностью" - "люстры" на всех найдутся...
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Yurchyshyn Taras
Yurchyshyn Taras
Ст.2, п.1.5: Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:...Глави Адміністрації Президента України
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леня зе
леня зе
теперь актывыстов к ноге и будет закон и порядок на улицах
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