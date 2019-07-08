Закон не писаний? OBOZREVATEL закликає перевірити "троянського коня" від "Слуги народу"

Партія президента України "Слуга народу" так і не дотримала гучної обіцянки позбутися всіх сумнівних особистостей у своєму виборчому списку.

Анонсована на всю країну фільтрація виявилася не такою вже й ретельною і несподівано спіткнулася об одного із найскандальніших кандидатів — Андрія Холодова (№22 у списку). Бізнес із другом Путіна, подвійне громадянство і вілла в Австрії за €6 млн чомусь не зацікавили політсилу Володимира Зеленського.

Є і ще один важливий момент. Свідомо порушуючи закон про вибори народних депутатів, "Слуга народу" пропустила до списку кандидата, який, за відчуттями OBOZREVATEL, практично не жив в Україні протягом останніх 5 років. Згідно з попередніми підрахунками, сумарно він був відсутній у країні від 135 до 330 днів на рік.

У списку "Слуги народу" виявився скандальний кандидат Андрій Холодов Колаж

OBOZREVATEL звертається до правоохоронних органів із проханням підтвердити або спростувати такі припущення. Крім того, ми просимо звернути на це увагу президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора України Юрія Луценка, Державне бюро розслідувань, першого заступника голови СБУ Івана Баканова і главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

OBOZREVATEL склав список можливих дат із 2015 по 2019 рік, коли Холодов теоретично міг в'їздити на територію України і виїздити з неї (див. таблицю).

Нагадаємо, відповідно до закону про вибори, стати кандидатом у народні депутати може українець віком від 21 року, який проживає на території країни протягом останніх п'яти років.

За даними джерел, кандидатуру Холодова вніс впливовий силовик, який планує влаштувати переділ тютюнового ринку і через якого журналісти та громадські активісти не можуть або бояться поширювати інформацію про кандидата.

№22 виборчого списку "Слуги народу" Андрій Холодов Багнет

Виникає цілком логічне запитання: як партію Зеленського зацікавила персона з настільки неоднозначним минулим, якщо ж сама "Слуга народу" публічно обіцяла привести нові обличчя в політику? Це про такі нові обличчя йшлося?

OBOZREVATEL пропонує пригадати, хто такий Андрій Холодов і чому він мав потрапити під чистку "Слуги народу" одним із перших:

Холодов володіє елітним житлом у Відні, яке записане на його дружину — дизайнера весільних та вечірніх суконь Катерину Шаховську. Як з'ясували розслідувачі проекту "Схеми: корупція в деталях", у 2013 році кандидат у нардепи придбав нерухомість у столиці Австрії вартістю 6 мільйонів євро. Вілла розташована на Лайнцер штрассе в елітному районі Гітцінг у п'яти хвилинах ходьби від будинку, де останні 5 років живе український олігарх Дмитро Фірташ.

Андрій Холодов із дружиною Катериною Шаховською Схеми

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків" . За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" у 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнеспартнер Холодова — Леся Василівна Васильченко — є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власниками ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко. Ці дані підтверджуються скріншотами зі сторінки української ведучої в Instagram, де вона виклала фотографії на фоні церкви. На фото Марченко позує разом із Шаховською, а в підписі до фото йдеться: "Катюша, матуся мого хрещеника".

Оксана Марченко хрестила сина Андрія Холодова і Катерини Шаховської

Оксана Марченко хрестила сина Андрія Холодова і Катерини Шаховської

У коментарі "Схемам" глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтвердив, що йому відомо про родинні зв'язки Холодова із дружиною Медведчука. "Наскільки я знаю, він кум не Медведчука, а Марченко. Наскільки мені відомо, він із ним, здається, не знайомий. Можливо, я щось плутаю", — сказав Разумков.

Холодов також має комерційні зв'язки із партнерами і дружиною Медведчука, що можна простежити за ланцюжком номерів і однакових адрес.

Одна з компаній, що належить кандидату від "Слуги народу", — ТОВ "Фаворит-М" — зареєстрована у Києві, по вул. М. Грушевського, будинок 28/2. За цією адресою зареєстровано ще кілька фірм: ГО "Фуд Арт Груп", "Партнер-Капітал Плюс", "Інтертрансгал" і "Джако Технолоджи Україна". Причому при реєстрації "Партер-Капітал Плюс" та "Ітергатрансгал" вказали той самий номер телефону (0442537635), що і в компанії "Фуд Арт Груп". Швидше за все, зазначені адреси, як і номери телефонів, використовували тільки при реєстрації і для отримання листів.

OBOZREVATEL зателефонував за номером, який є контактним відразу у трьох компаніях, проте співрозмовник відмовився спілкуватися, а на запитання, чи належить цей номер офісу однієї з фірм, поклав слухавку. Що цікаво, у "Джако Технолоджи Україна" при реєстрації вказали той самий номер, що і "Укрбудтрестсервіс", засновником якої є В'ячеслав Михайлович Черепаня. У нього відразу кілька фірм у спільній власності із дружиною Медведчука.

№22 виборчого списку "Слуги народу" Андрій Холодов Прес-служба "Слуги народу"

Холодов має подвійне громадянство . Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", — заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом. У 2017 році Фукс і Микитась хотіли купити "Промінвестбанк" — "дочку" російського "Внєшекономбанку", але НБУ не дозволив угоду, оскільки вони не надали документи для перевірки потенційних інвесторів на предмет вимог законодавства України. Через купівлю "Промінвестбанку" олігархи хотіли стати найбільшими кредиторами ПАТ "Укрзалізниці", і за рахунок УЗ допомогти путінському банку вивести гроші з України.

Павло Фукс і Максим Микитась

Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповіді від них не надійшло.

Вдень 8 липня стало відомо, що партія "Слуга народу" відмовилася виключати Андрія Холодова з виборчого списку політичної сили.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!