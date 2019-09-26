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27 вересня • оновлено в 19:43
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"Закликаю до боротьби!" Медведчук у прямому ефірі вибухнув погрозами на адресу Зеленського

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Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук пригрозив президенту Володимиру Зеленському наслідками за позбавлення телеканалу "112 Україна" ліцензії.

Про це він сказав у ефірі NewsOne ще 11 вересня, до рішення Нацради щодо 112-го."Ну ви вибачте, може, це комусь не сподобається, але за цим [рішенням] стоїть президент пан Зеленський. Так! Президент пан Зеленський", – сказав він.

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Зеленський і Медведчук

Зеленський і Медведчук

Колаж

"Я закликаю вас до боротьби!.. І треба робити все необхідне, все можливе, щоб подібні порушення, подібні дії, які у своїй основі є незаконними, були припинені...

Я знаю багатьох президентів, режими яких потім називалися злочинними. Але я ще не знаю жодного президента, за якого б закривалися телевізійні канали. Хтось хоче зробити це першим?.. Але тоді той, хто це робитиме, має розуміти наслідки", – цитує Медведчука блогер Олексій Голобуцький на своєму Telegram-каналі.

Медведчук у прямому ефірі пригрозив Зеленському

Скріншот

Медведчук у прямому ефірі пригрозив Зеленському

Скріншот

Нагадаємо:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK і NewsOne, що належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Усі три телеканали почали подавати скарги в іноземні посольства, де жалілися на обмеження свободи слова.

Звернення від ЗМІ були передані в посольства Німеччини, Франції, а також до представництва Європейського Союзу.

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Тема
Канали Медведчука
Особи
Віктор Медведчук Володимир Зеленський Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Теги
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення політика
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Nazarenko Boris
Nazarenko Boris
Їхав би ти, підкремлівська ганчірка, назавжди до свого мерзотного кумонька на московію.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
нарцисс продолжает изображать из себя выдающегося государственного деятеля Украины. а на пукистане почему то не хочется
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Стрижаков Руслан
Стрижаков Руслан
К этим педикам на передачи только вата и совки приходили....ДЕДЫВОЕВАЛИ МЫЖЕБРАТЬЯ
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