"Закликаю до боротьби!" Медведчук у прямому ефірі вибухнув погрозами на адресу Зеленського

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук пригрозив президенту Володимиру Зеленському наслідками за позбавлення телеканалу "112 Україна" ліцензії.

Про це він сказав у ефірі NewsOne ще 11 вересня, до рішення Нацради щодо 112-го."Ну ви вибачте, може, це комусь не сподобається, але за цим [рішенням] стоїть президент пан Зеленський. Так! Президент пан Зеленський", – сказав він.

Зеленський і Медведчук Колаж

"Я закликаю вас до боротьби!.. І треба робити все необхідне, все можливе, щоб подібні порушення, подібні дії, які у своїй основі є незаконними, були припинені...

Я знаю багатьох президентів, режими яких потім називалися злочинними. Але я ще не знаю жодного президента, за якого б закривалися телевізійні канали. Хтось хоче зробити це першим?.. Але тоді той, хто це робитиме, має розуміти наслідки", – цитує Медведчука блогер Олексій Голобуцький на своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо:

8 липня в. о. глави СБУ Іван Баканов закликав президента провести термінове засідання РНБО і накласти санкції на телеканали NewsOne і "112 Україна" за телеміст із Росією. 24 вересня РНБО все ж таки вирішила не вводити санкції проти вищезазначених телеканалів.

26 вересня Національна рада з теле- і радіомовлення позбавила телеканал "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення у п'яти областях країни.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні можуть припинити діяльність трьох телеканалів – "112 Україна", ZIK і NewsOne, що належать Тарасу Козаку, який є соратником лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Усі три телеканали почали подавати скарги в іноземні посольства, де жалілися на обмеження свободи слова.

Звернення від ЗМІ були передані в посольства Німеччини, Франції, а також до представництва Європейського Союзу.

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