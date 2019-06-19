Призов на службу Зеленського: Міноборони дало пояснення

Міністерство оборони України спростувало свою інформацію про призов щодо мобілізації президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит "Українських Новин" про те, чи оголошувався в розшук Зеленський через неявку у військкомат за повістками для призову 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

Ці дати були оприлюднені пресслужбою міністерства 13 квітня цього року у відповідь на запити групи депутатів Верховної Ради.

Відомство підтвердило, що Зеленський перебуває на військовому обліку у військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Володимир Зеленський 24 канал

За результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства".

"Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не був призваний", — зазначено у відповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить завершення війни на Донбасі завдяки дотриманню Мінських домовленостей і переговорам у "нормандському форматі".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!