Закінчиться дуже погано: Зеленського і Разумкова впіймали на брехні

Заява лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про неможливість закінчити війну на Донбасі є зізнанням у брехні.

Таку думку висловив волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що подібні заяви – це лише початок.

"Разумков каже, що Зе не може закінчити війну. Раніше вони говорили, що війна триває тому, що Порошенко на ній заробляє і що Зеленський закінчить війну і поверне наших полонених. Обстріли тривають, росіяни не дають розміновувати територію навколо мосту у Станиці, моряки у полоні, Росія за Зеленського розпочала окупацію Чорного моря..." – заявив Гай.

"Я говорив, писав, що нас обманюють, що війну веде РФ, що Путін вирішує інші стратегічні завдання, а мир із Росією можливий лише у разі здачі національних інтересів і втрати суверенітету... Тепер Разумков виходить і повідомляє – ми весь час вам брехали. Те ж саме буде і з тарифами, реформами тощо.." – наголосив він.

Гай додав, що зараз Зеленський витрачає у місяць на 12 млн. гривень більше, ніж Петро Порошенко.

"І все це закінчиться дуже погано для всієї країни, для кожного з нас – неважливо за кого ви голосували. Тепер уже неважливо", – підсумував Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що проблема повернення Україні анексованого Криму і окупованої частини Донбасу не вирішується законами.

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