Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Закінчиться дуже погано: Зеленського і Разумкова впіймали на брехні

4.8т Читати матеріал російською

Заява лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про неможливість закінчити війну на Донбасі є зізнанням у брехні.

Таку думку висловив волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що подібні заяви – це лише початок.

"Разумков каже, що Зе не може закінчити війну. Раніше вони говорили, що війна триває тому, що Порошенко на ній заробляє і що Зеленський закінчить війну і поверне наших полонених. Обстріли тривають, росіяни не дають розміновувати територію навколо мосту у Станиці, моряки у полоні, Росія за Зеленського розпочала окупацію Чорного моря..." – заявив Гай.

Новини
"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

"Я говорив, писав, що нас обманюють, що війну веде РФ, що Путін вирішує інші стратегічні завдання, а мир із Росією можливий лише у разі здачі національних інтересів і втрати суверенітету... Тепер Разумков виходить і повідомляє – ми весь час вам брехали. Те ж саме буде і з тарифами, реформами тощо.." – наголосив він.

Гай додав, що зараз Зеленський витрачає у місяць на 12 млн. гривень більше, ніж Петро Порошенко.

"І все це закінчиться дуже погано для всієї країни, для кожного з нас – неважливо за кого ви голосували. Тепер уже неважливо", – підсумував Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що проблема повернення Україні анексованого Криму і окупованої частини Донбасу не вирішується законами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Мирослав Гай Дмитро Разумков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
4
Смішно
7
Цікаво
25
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тарас Бор
Тарас Бор
Ну господин Гай занимается,мягко говоря,манипуляциями.Ни Зеленский,ни Разумков не обещали закончить войну.Речь шла об обстрелах.При том,давайте называть вещи своими именами,взаимных.Ведь различные волонтёры,типа Масягина,регулярно в соцсетях сообщают об уничтожении боевой техники и огневых позиций врага.Это первое.Второе.Пётр Алексеевич лично наживался на войне.И я даже сейчас говорю о схемах,типа "Ротердам плюс",где Порошенко в доле.Завод "Кузня на Рыбальском",что до недавнего времени был в личной собственности бывшего президента занимался как выпуском боевой техники,так и модернизации старой.И эта техника, естественно по завышенной стоимости,поставлялась армии и флоту.И господину Гаю следовало бы детально изучать информацию,прежде чем писать откровенную куйню.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Кожна велика й мала дупка у чиновників повинна бути облікована та до неї доведено: якщо ви бачите лише обіцянку, спроби створити фасад без натяку на спосіб реалізації - "потемкинскую деревню", біжіть одразу, бо якщо заробите на проїданні грошей народних - буде триндець вам.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных..." - любому ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕМУ человеку эта болтовня недорослей была очевидна.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel