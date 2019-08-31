"Закінчиться дуже погано": Зеленський зробив гучну заяву про долю Медведчука

У розпорядженні влади є інформація про те, скільки грошей і з якої країни надходить для фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану: "Партія Медведчука, там є ще чимало запитань, це його партія або там тимчасове об'єднання, і хто вони такі".

За його словами, у влади є величезні питання до політсили і джерел її фінансування, як і до каналів Медведчука.

"У нас є відповіді – обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав Зеленський.

Зеленський пригрозив Медведчуку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому інтерв'ю Зеленський також сказав, коли в Україні почнуться посадки топ-корупціонерів.

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