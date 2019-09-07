"Закінчимо!" Зеленський дав гучну обіцянку щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил на Донбасі буде відбуватися в два етапи.

План із врегулювання військового конфлікту на сході озвучив він після зустрічі звільнених українських в'язнів Кремля в аеропорту "Бориспіль" в суботу, 7 вересня.

"Я сподіваюся, що скоро у нас буде нова в зустріч у нормандському форматі, і ми проговоримо всі кроки на найближче майбутнє, щоб завершити цю жахливу війну", – зазначив глава держави.

Зеленський дав гучну обіцянку щодо Донбасу

Зеленський уточнив, про які два етапи розведення сил йдеться – в Золотому і Петровському, а потім на всій території регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що повернення українських політв'язнів з Росії в Україну – це перший етап припинення війни.

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