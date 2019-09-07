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8 вересня • оновлено в 11:09
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"Закінчимо!" Зеленський дав гучну обіцянку щодо Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил на Донбасі буде відбуватися в два етапи.

План із врегулювання військового конфлікту на сході озвучив він після зустрічі звільнених українських в'язнів Кремля в аеропорту "Бориспіль" в суботу, 7 вересня.

"Я сподіваюся, що скоро у нас буде нова в зустріч у нормандському форматі, і ми проговоримо всі кроки на найближче майбутнє, щоб завершити цю жахливу війну", – зазначив глава держави.

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Зеленський дав гучну обіцянку щодо Донбасу

Зеленський дав гучну обіцянку щодо Донбасу

Зеленський уточнив, про які два етапи розведення сил йдеться – в Золотому і Петровському, а потім на всій території регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що повернення українських політв'язнів з Росії в Україну – це перший етап припинення війни.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Santi Amonito
Santi Amonito
Нашему теленку волка съесть. Для начала надо ху*лу клешни обрубить - как гидре мирового терроризма, а уж после про "закончим" пи*деть. Это не про "сватов" "порнушку" снимать.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Няш Мяш-Зеля Наш!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский -идиот Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Край Віктор, энурез знаешь ли ,серьёзная болезнь
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Край Віктор
Край Віктор
Кожедуб ruslan, Ну и чего ж ты, потка, не на ,,нуле"?!
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