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/Політика

"Закінчилася ера!" Глава АП Богдан відхрестився від Коломойського

5.2тЧитати матеріал російською

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан припинив свою адвокатську діяльність. Це рішення було прийнято у зв'язку з його вступом на посаду.

Таку заяву 22 травня зробив сам глава АП на сторінці в Facebook. Він підкреслив, що більше не є юристом або адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

"Закінчилася ера адвокатська – почалася ера державна. Сьогодні (22 травня. – Ред.) зробив важливий крок – зупинив адвокатську діяльність. Обіцяю уникати питань, пов'язаних конфліктом інтересів з моєїю адвокатською діяльністю", – написав Богдан.

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Заява Богдана

Заява Богдана

Facebook Андрій Богдан

Нагадаємо, що Богдан очолює Адміністрацію президента Зеленського з 21 травня. Раніше він був його консультантом з юридичних питань. Тривалий час представляв інтереси осіб з групи "ПриватБанку".

Ще до інавгурації Зеленського Коломойський назвав трьох кандидатів на пост глави Адміністрації президента співзасновника студії "Квартал 95" Сергія Шефіра, свого адвоката Андрія Богдана та ідеолога штабу Зеленського, юриста Руслана Стефанчук.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Facebook Андрій Богдан

Як писав OBOZREVATEL, Адміністрація президента під керівництвом Богдана отримала одного першого заступника – Сергія Трофімова і чотирьох заступників – Юрія Костюка, Кирила Тимошенка і Руслана Рябошапку.

Також був опублікований указ про призначення на цю посаду Олени Зеркаль, проте пізніше вона відмовилася від цієї посади, а указ був видалений з сайту президента.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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Звон Владимир
Звон Владимир
А пуповину обрезать вряд ли удастся. От Коломойского так просто не уходят.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
До назви статті додам:"НА СЛОВАХ"!!! Справи покажуть.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Мельничук Олександр, скорей всего эти "справи" от выкормышей олигархов продадут нас кацапам с потрохами ((((
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Без бумажки ты какашка,а с бумажкой ЧЕЛОВЕК.
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