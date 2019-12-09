Зустріч "нормандської четвірки": як Зеленський із Путіним вирішуватимуть долю Донбасу

Сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини та Франції. Вперше в рамках саміту запланована двостороння зустріч українського і російського президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Після трирічної перерви "нормандська четвірка" знову збереться, щоб спробувати вирішити питання багаторічного конфлікту на Донбасі. Детальніше про порядок денний "нормандського саміту", і чого чекати від переговорів Україні – читайте в OBOZREVATEL.

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В ході переговорного процесу Зеленський намагатиметься вирішити такі питання, як обмін полоненими, припинення вогню і виведення бандформувань із Донбасу.

Тема амністії та місцевих виборів буде порушена, але навряд-чи щодо неї будуть готові рішення.

Ймовірно, вдасться домовиться щодо продовження контракту із російського транзиту газу через Україну.

Тема Донбасу буде не єдиною на двосторонніх переговорах Зеленського і Путіна.

Графік і топтеми майбутньої зустрічі

Зустріч глав Франції та Німеччини Еммануеля Макрона і Ангели Меркель, спільно з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним планувалася вже давно. Після довгих переговорів і декількох перенесень дат сторонам вдалося дійти згоди і офіційно призначити дату і місце проведення саміту.

Еммануель Макрон і Ангела Меркель "РБК"

Головною темою переговорів, звісно ж, є врегулювання ситуації на сході України. Найперше Зеленський збирається порушити теми повернення полонених українців, припинення вогню і виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.

Очікується, що за підсумками зустрічі буде узгоджена послідовність імплементації Мінських угод, в основу якого ляже так звана "формула Штайнмаєра", яка раніше була підписана учасниками Тристоронніх контактних переговорів у Мінську.

Як вважають експерти-міжнародники, одне з найбільш дискусійних і складних питань – проведення виборів на окупованих територіях – найімовірніше навіть не порушуватиметься. Напевно, такі теми, як особливий статус, амністія, місцеві вибори та інші стануть темою подальших зустрічей, щоправда, з умовою того, що сьогоднішні переговори будуть успішними.

Ще одне, не менш важливе питання – "газова війна" між Україною і РФ. Як відомо, з 1 січня 2020 року спливає дія контракту на транзит російського газу через українську ГТС до Європи. Наразі ведуться складні переговори про його продовження. Однак Кремль вимагає від Києва відмовитися від усіх міжнародних позовів "Нафтогазу" до "Газпрому", тільки в цьому випадку можливе досягнення угоди з даного питання.

Швидше за все, ця тема також порушуватиметься не тільки в ході переговорів "нормандської четвірки", а й на двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна.

Як повідомляють журналісти з місця подій, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться в Єлисейському палаці у другій половині дня.

Згідно з графіком, у резиденцію президента повинні прибути о 14:55 за місцевим часом (о 15:55 за Києвом). О 15:05 (16:05 за Києвом) Зеленський зустрінеться з Макроном, а о 15:30 (16:30 за Києвом) із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

О 16:00 (17:00 за Києвом) усі сторони зберуться для проведення переговорів у "нормандському форматі". Імовірно о 18:45 (19:45 за Києвом) за підсумками зустрічі Зеленський, Макрон, Меркель і Путін вийдуть до журналістів.

Зустріч Зеленського і Путіна

Обидві сторони сьогодні підтвердили проведення двосторонньої зустрічі у Парижі. З боку України про те, що Зеленський і Путін зустрінуться після переговорів лідерів країн "нормандської четвірки", заявив учасник української делегації в Парижі, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

З російської сторони підтвердження надійшло від імені помічника Путіна Юрія Ушакова.

Це стане першою особистою зустріччю двох президентів, і в певному сенсі ознайомчою. Тому очікувати, що за підсумками переговорів будуть вирішені стратегічно важливі для обох країн питання, не варто.

За словами експерта-міжнародника Андрія Каракуца, тема, яка точно буде порушуватися в ході двосторонньої зустрічі, і яку найімовірніше вдасться вирішити – обмін полоненими.

"З тим мандатом, з яким поїхав Зеленський, йому перш за все важливо повернути військовополонених, це і є його мета, і чого він може досягти. Це має вирішитися у форматі двосторонніх переговорів", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Ймовірно, вдасться досягти компромісу і в газовому питанні, вважає Каракуц: "Зараз транзит газу через "Турецький потік" чи "Північний потік" насправді блокуються США, тобто для Путіна важливо, щоб Зеленський погодився на якийсь прямий контракт, який би дозволив РФ певний час бути головним постачальником газу на європейський ринок".

Володимир Зеленський "Адміністрація президента"

Неодмінно порушуватиметься тема ситуації на сході України. Але навколо неї накопичилося дуже багато проблем, які потребують покрокового рішення, і одними переговорами тут не обійдешся.

Але не про Донбас єдиний поспілкуються президенти. У коментарі OBOZREVATEL політолог-міжнародник Юлія Осомоловская окреслила низку двосторонніх проблем між країнами, які необхідно вирішувати.

"Проблеми у відносинах між Україною і Росією не обмежується тільки питаннями Донбасу, у нас є газове питання, і двосторонніх торговельних відносин, і авіасполучення, й інші питання, які були загальмовані через загострення конфлікту. Але їх потрібно вирішувати. І зараз не варто говорити, що після цих двосторонніх переговорів президенти вийдуть з якимось змістовним пакетом домовленостей. Значним поступом буде вже те, якщо сторони домовляться про встановлення контактів на всіх можливих рівнях для того, щоб вирішувати нагальні питання", – вважає вона.

Завершення війни

Незважаючи на те, що тема врегулювання ситуації на Донбасі буде головною і в ході зустрічі "нормандської четвірки", і на двосторонніх переговорах, ніякого прориву тут міжнародники не очікують.

Максимальним ефектом від переговорів може стати домовленість про подальший процес розведення сил і засобів на лінії розмежування, і обмін полоненими. Але повноцінне повернення Донбасу багато в чому залежить саме від питання анексованого Криму.

"Насправді всі сторони хочуть вже закінчити цей конфлікт, і сама Росія хоче позбутися цієї ноші. Але РФ хоче, щоб процес повернення Донбасу відбувався у певних рамках, щоб при цьому не згадувався Крим", – каже Каракуц.

Загалом РФ все ж може поступитися і розпочати процес припинення військової фази конфлікту, щоб довести Заходу, що вони готові розпочати мирний процес.

"Росія хоче, щоб забули про Крим, і те, що зараз відбувається на Донбасі, за моїми власними джерелами, в принципі РФ звідти йде. Вона перестала здійснювати виплати, і люди там по суті виживають. Це якраз демонстрація того, що вона хоче повернути Донбас, але не як подарунок, а як тягар для України, затягне її у ще більший хаос", – зазначив він.

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Заступник директора українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, також погоджується, що досягнення значних результатів щодо врегулювання ситуації на Донбасі тісно пов'язане з визнанням анексованого Криму російським.

"Для них Донбас завжди буде інструментом для відволікання України від нагальнішого питання – Криму. До того часу, поки Україна не визнає Крим російським, або РФ не віддасть півострів назад, вирішення проблеми війни на Донбасі не стоїть. Оскільки, щойно ми закінчимо війну на сході, відразу постане питання Криму", – заявив він.

За словами Каракуца, це питання російська і українська сторони також можуть порушити під час особистої зустрічі. І хоча офіційно ніхто від Криму відмовлятися не буде, все ж країнам необхідно вирішити це питання і дійти компромісу. Один із них – можливість певного повернення до статус-кво і відновлення певних економічних зв'язків.

"Насправді ця фаза відбувається вже 6 років цього латентного конфлікту у Криму. І вирішення конфлікту також необхідне обом країнам. Але тут доведеться іти на поступки", – сказав він.

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