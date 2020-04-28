Нове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі очікується 13-14 травня.

Про це пресслужба ОБСЄ заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Уточнюється, що такі дані відомство отримало від спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

"Умови зустрічі ще доведеться визначити залежно від розвитку ситуації з COVID-19", – зазначили в пресслужбі.

Інформоване джерело повідомило агентству, що наступні переговори, найімовірніше, очікуються 14 травня.

Мирні переговори в Мінську Ілюстрація

Нагадаємо, засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня, 22 квітня.

8 квітня була досягнута домовленість про черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі до свята Пасхи. Обмін відбувся 16 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв, що робота зі звільнення незаконно утримуваних Росією українців триватиме доти, поки останній в'язень не опиниться вдома.

Раніше колишній військовий розвідник, співробітник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук спрогнозував нові точки розведення сил на Донбасі.