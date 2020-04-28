Головна Новини
29 квітня • оновлено в 01:06
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

В ОБСЄ назвали дату наступних Мінських переговорів

991
Читати матеріал російською

Нове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі очікується 13-14 травня.

Про це пресслужба ОБСЄ заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Уточнюється, що такі дані відомство отримало від спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

"Умови зустрічі ще доведеться визначити залежно від розвитку ситуації з COVID-19", – зазначили в пресслужбі.

Інформоване джерело повідомило агентству, що наступні переговори, найімовірніше, очікуються 14 травня.

Мирні переговори в Мінську

Мирні переговори в Мінську

Ілюстрація

Нагадаємо, засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня, 22 квітня.

8 квітня була досягнута домовленість про черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі до свята Пасхи. Обмін відбувся 16 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв, що робота зі звільнення незаконно утримуваних Росією українців триватиме доти, поки останній в'язень не опиниться вдома.

Раніше колишній військовий розвідник, співробітник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук спрогнозував нові точки розведення сил на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Місце
Україна
Теги
політика ОБСЄ переговори щодо Донбасу Новини Донбасу Донбас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавирусу.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги