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/Політика

''Захотілося в підручники!'' Озвучено долю Росії без вторгнення в Україну

3.5тЧитати матеріал російською

Якби Росія не анексувала Крим, то в Україні б спостерігалися проросійські настрої, зокрема у політиці.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі для "Крим.Реалії", змоделювавши наступну картину.

"Уявіть, якби навесні 2014-го Кремль вирішив не чіпати Крим, не вводив би війська, не вдирався на Донбас, не було б нічого, ні санкцій, ні ізоляції", — зазначив він.

За словами Казаріна, Москва б сиділа у G8 і у ПАРЄ, продавала б газ Україні і торгувала б з усім світом, не було б української армії та добробатів, автокефалії та волонтерів, а проросійські партії контролювали щонайменше третину парламенту.

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"У Києві виступає Кіркоров, політики катаються на оглядини до Кремля, а всіх, хто говорить про російську загрозу, називають провокаторами. Це могло бути нашим майбутнім, але воно ним не стало, бо навесні 2014 року комусь захотілося потрапити в підручники історії", — підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін виступив із нахабною заявою, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі РФ.

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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
если бы украинцы, в 2014 году, не вышли бы на майдан, а дождались бы выборов и спокойно бы поменяли Януковича, то не пришлось бы развязывать гражданскую войну.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Жид забув,як стрыбали москаляку на гиляку и Севас обещали амерам отдать Сосите хуй,бандеровские пидоры толчки ваше панадусе,рагули тупорылые! Стрыбайте чаще и похоронную щеневмерлу гарно спивайте,зверушки свидомые!
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Dmitryk Aleksandr, Хороший комментарий - не дает забыть что за поребриком живут фашиствующие дегенераты.
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