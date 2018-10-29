''Захотілося в підручники!'' Озвучено долю Росії без вторгнення в Україну

Якби Росія не анексувала Крим, то в Україні б спостерігалися проросійські настрої, зокрема у політиці.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі для "Крим.Реалії", змоделювавши наступну картину.

"Уявіть, якби навесні 2014-го Кремль вирішив не чіпати Крим, не вводив би війська, не вдирався на Донбас, не було б нічого, ні санкцій, ні ізоляції", — зазначив він.

За словами Казаріна, Москва б сиділа у G8 і у ПАРЄ, продавала б газ Україні і торгувала б з усім світом, не було б української армії та добробатів, автокефалії та волонтерів, а проросійські партії контролювали щонайменше третину парламенту.

"У Києві виступає Кіркоров, політики катаються на оглядини до Кремля, а всіх, хто говорить про російську загрозу, називають провокаторами. Це могло бути нашим майбутнім, але воно ним не стало, бо навесні 2014 року комусь захотілося потрапити в підручники історії", — підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін виступив із нахабною заявою, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі РФ.