Захоплення заручників у Франції - нападника вбито

Поблизу міста Каркасон на півдні Франції були захоплені заручники в одному з супермаркетів. Підозрюваного нападника вбито під час спецоперації поліції.За останніми даними, підозрюваного нападника, котрий захопив заручників в одному з супермаркетів в містечку Треб поблизу Каркасона на півдні Франції в п'ятницю, 23 березня, убито. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на правоохоронців. За повідомленням поліції, нападник спочатку випустив шість пострілів у поліцейських. Один правоохоронець отримав незначні поранення.

Після цього зловмисник зайшов у супермаркет, взяв у заручники людей і почав стрілянину. Внаслідок нападу щонайменше троє людей загинули, повідомляють ЗМІ. Раніше було підтверджено інформацію про двох загиблих. За даними ЗМІ, нападник має марокканське походження, а поліція знала про його радикальні погляди. Повідомляється також про можливу причетність нападника до терористичного угруповання "Ісламська держава", а також про те, що він вимагав відпустити з-під варти підозрюваного в причетності до нападів у Парижі в листопаді 2015 року Салаха Абдеслама.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, коментуючи ситуацію, заявив, що наявна на даний момент інформація вказує на те, що йдеться про теракт. За його словами, на місце трагедії прибув глава МЗС країни Жерар Коллом. Розслідуванням інциденту займається антитерористичний відділ поліції Франції.