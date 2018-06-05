Захоплення Криму: стало відомо, як Кремль обдурив росіян

Російська влада розповіла в 2014 році громадянам країни, що без появи "зелених чоловічків" в українському Криму, там з'явилася б база НАТО через два тижні.

За словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, це був обман. Більш того, це пропагандистськийф винахід Кремля. Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Апострофу".

"Це насправді суперечить міжнародній Конвенції Монтре про статус проток, відповідно до якої країни, що не мають виходу до Чорного моря, не мають права тримати військові кораблі в цій акваторії більше двох тижнів. Так що база НАТО в Криму - це чисто пропагандистський винахід, який працює. Це той самий старий кінь, який борозни не псує", - пояснив Орєшкін.

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Він зазначив, що значна частина людей схильна сприймати такого роду заяви як відображення сучасної політичної реальності.

"З огляду на пристрій російського телебачення, багато хто дійсно відчувають себе за залізною завісою, в кільці ворогів. І на тлі зниження економічних і соціальних стандартів це, мабуть, єдиний стимул переконати населення гуртуватися навколо національного лідера", - підкреслив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтерв'ю австрійському телеканалу Путін розповів , чи бачить він можливість повернення Криму Україні.