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Захоплені у Парижі заручники звільнені

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Звільнення заручників підтвердив міністр внутрішніх справ Франції. Чоловік, який захопив їх раніше у 10-му окрузі французької столиці, затриманий.Операція зі звільнення заручників у Парижі завершилася успішно. Про це ввечері у вівторок, 12 червня, написав у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон. Заручники звільнені, а чоловік, який їх утримував, заарештований.

Раніше у вівторок чоловік взяв у заручники щонайменше дві особи в 10-му муніципальному окрузі французької столиці.

Поліція оточила місце події. Її співробітники проводили переговори з чоловіком, який утримував людей в одному з офісів і казав, що він озброєний. Під вечір був здійснений штурм будівлі, де утримувались заручники.

Поліція виключає версію терористичного акту.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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