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"Захистити мову можуть тільки люди": Кириленко звернувся до українців з потужним закликом

2.3тЧитати матеріал російською

Захистити українську мову зараз можуть тільки люди, тому мовний Майдан не за горами.

Про це написав у Тwitter віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. "Сталася очікувана подія: "п'ята колона" внесла подання до Конституційного Суду з метою скасувати Закон про українську мову. Надія на КС слабка. Нова влада на чолі із Зеленським мовчить", – поскаржився він.

При цьому політик наголосив, що сила в руках народу.

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В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новінський і народний депутат України Олександр Долженков від імені 51 народного депутата України передали до Конституційного суду України подання про визнання таким, що суперечить Конституції, Закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
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Свиридова Каринка
Свиридова Каринка
Мoя искpенняя 6лагoдaрнoсть вcем тeм, ктo покaзaл мнe сайт MEMEVICIO.COM/owmdar Пpocто пpoйдя проcтой oпpоc получила почти пoлугодoвyю зaрплату)) Пользyйтеcь, пока еще есть вoзмoжность=)
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ivanov koly
ivanov koly
жопоблоковцы нахрен не нужны. у них нету поддержки народа. 10% это далеко не 73%
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Мощно он может только испортить воздух.
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