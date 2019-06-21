"Захистити мову можуть тільки люди": Кириленко звернувся до українців з потужним закликом

Захистити українську мову зараз можуть тільки люди, тому мовний Майдан не за горами.

Про це написав у Тwitter віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. "Сталася очікувана подія: "п'ята колона" внесла подання до Конституційного Суду з метою скасувати Закон про українську мову. Надія на КС слабка. Нова влада на чолі із Зеленським мовчить", – поскаржився він.

При цьому політик наголосив, що сила в руках народу.

В'ячеслав Кириленко

Трап очікувана Подія: "п'ята колона" внесла Подання до Конституційного Суду з метою скасуваті Закон про українську мову. Надія на КС Слабкий. Нова влада на чолі Із Зеленський мовчить. Реально захістіті нас немає могут лишь люди: значить не за горами новий Мовний Майдан - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новінський і народний депутат України Олександр Долженков від імені 51 народного депутата України передали до Конституційного суду України подання про визнання таким, що суперечить Конституції, Закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

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