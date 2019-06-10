"Захистити армію, мову і віру": команда Порошенка сказала, навіщо йде в Раду

Члени оновленої партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" розповіли, які цілі ставлять перед собою в разі обрання народними депутатами на позачергових виборах.

Головні позиції своєї програми озвучили вони в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 10 червня.

Першою виступила медик-доброволець, командир батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

"Основний мотив, чому я йду в парламент – це щоб не допустити жодної можливості і загрози реваншу. Мене, як і всіх ветеранів, дуже насторожує те, що відбувається. Вважаю своїм обов'язком захистити інтереси України, захистити армію, мову і віру. Це мої основні пріоритети", – поділилася вона.

Яна Зінкевич Скріншот з відео

Далі слово надали заступнику голови кримськотатарського меджлісу, політв'язню Ахтему Чийгозу.

"Якщо я стану депутатом, то перейду в іншу форму боротьби. Я громадянин України, і я відстояв це право. Я хочу, щоб наша держава продовжила шлях успіху, який п'ять років ішов день у день із нашим лідером Петром Порошенком. Щоб не зникла віра в нас і щоб ми демонстрували успішність і далі, я готовий боротися до того часу, поки працює моє серце", – розповів він.

Ахтем Чийгоз Скріншот з відео

Своєю позицією поділилася також заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

"У першу чергу нам потрібно продовжувати євроінтеграцію енергетичного комплексу, завершити дві ринкові реформи: ринку газу та електроенергії. Це подальша енергетична незалежність, курс на подальшу інтеграцію наших ринків в європейські. І це подальша жорстка позиція у відносинах із російським "Газпромом", – окреслила вона свої пріоритети.

Наталія Бойко Скріншот з відео

Розповів про свої завдання в парламенті також український блогер, ветеран АТО Олексій Петров, який 10 червня приєднався до команди Порошенка.

"Якщо я потраплю в парламент, то продовжу свою особисту боротьбу за свою Україну. І я зроблю все можливе, щоб не дати вдарити в спину своїм бойовим побратимам, які зараз на війні", – поділився він.

Олексій Петров Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила свою першу десятку на дострокових виборах до Верховної Ради.

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