Захист Сущенка оскаржив вирок

Захист не виключає можливості обміну Сущенка на Вишинського. Тим часом російський "КомерсантЪ" з'ясував подробиці засекреченої справи.Вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого в Росії засудили на 12 років колонії суворого режиму, оскаржили. Про це його захисник Марк Фейгін написав у Twitter у вівторок, 5 червня. Він також зазначив, що не може детально коментувати справу.

Напередодні Московський міський суд виніс вердикт у справі українського журналіста Сущенка - його визнали винним у шпигунстві. Після цього Фейгін припустив, що це дозволяє обміняти Сущенка на затриманого в Україні керівника агентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Сущенка російські спецслужби затримали в столиці РФ під час, як повідомлялося, "проведення шпигунської акції" восени 2016 року. Захист запевняє, що паризький кореспондент держінформагенції "Укрінформ" був у Росії в приватних справах.

Справа Сущенка формально засекречена, але російське видання "КоммерсантЪ" ознайомилося з матеріалами. За ними, слідство ФСБ вважає, що Сущенко, який прилетів у вересні 2016 року з Парижа до Москви до двоюрідного брата, не лише зустрічався з родичем, але і збирав інформацію. Російська конттрозвідка вважає Сущенка полковником української розвідки під прикриттям журналіста. Його, за версією слідства, цікавили подробиці структури незадовго до цього створеної Росгвардії. ФСБ також вважає, що Сущенко намагався з'ясувати у колишніх російських військових, чи можливий новий наступ сепаратистів "ДНР" на Маріуполь.